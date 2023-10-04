الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سيناء أرض الفيروز.. مشروعات تنموية وعمرانية وخدمية واستثمارية غير مسبوقة

سيناء
سيناء

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم، تنمية سيناء على رأس أولوياته، إيمانًا منه بأهميتها الاستراتيجية وعرفانًا بتضحيات الأهالي المستمرة عبر التاريخ.

هناك جهود كبيرة بذلتها الدولة المصرية خلال سنوات عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتطوير وتنمية سيناء، وبدأت فى تنفيذ مشروعات قومية وتنموية كبرى للنهوض لأرض الفيروز ودعم المواطن السيناوى.

وضع سيناء على خريطة التنمية الشاملة الحقيقية والمستدامة، كان الهدف الأول للدولة المصرية، فلأول مرة تضع الدولة استراتيجية للتنمية الشاملة لسيناء، وتواصل الدولة جهودها لتنفيذ هذه المشروعات، مع توجيهات مستمرة من القيادة السياسية بسرعة الانتهاء منها، والمتابعة المتواصلة للموقف التنفيذي.

مشروعات تنموية وعمرانية وخدمية واستثمارية غير مسبوقة

تتعامل مصر مع التنمية في سيناء باعتبارها قضية أمن قومي لا مجال للتهاون بشأنها، حيث ترتكز استراتيجية الدولة على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والعمرانية والخدمية والاستثمارية غير المسبوقة والعملاقة على أرض سيناء في جميع المجالات.

وتمضي الدولة بخطى متسارعة في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لتنمية شبه جزيرة سيناء، من خلال مسارات عدة ومتوازية تحقق الربط الجغرافي والتنموي بين سيناء والوادي والدلتا، حيث حرصت الدولة على مدار السنوات الماضية على تعزيز جهود الإعمار وتطوير البنية التحتية وإنشاء شبكة طرق وأنفاق عملاقة.

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كما تم إطلاق المشروعات القومية الزراعية والصناعية والخدمية والسياحية التي تستفيد من المقومات الطبيعية والتاريخية لسيناء ومدن القناة، لتحسين حياة أهلها وسكانها والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم، وتعزيز الاستثمار في العنصر البشري بما يضمن إدماج مختلف فئات المجتمع في عملية التنمية.

بجانب العمل على توفير سبل الدعم والتيسير لتحفيز مناخ الاستثمار، وتوفير بيئة أعمال فعالة وتنافسية، تصبح بها سيناء أحد الروافد الداعمة للاقتصاد الوطني، بعد أن تمكنت الدولة المصرية من إرساء وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار بها عقب سنوات من التضحيات والتحديات في سبيل استئصال جذور الإرهاب، لتسهم تلك الجهود سواء الأمنية والتنموية معًا في تحسين النظرة الدولية لملف تنمية سيناء ومستقبلها.

إطلاق الخطة التنموية الشاملة في شمال سيناء

في الثاني عشر من سبتمبر الماضي، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، لمتابعة استعدادات إطلاق الخطة التنموية الشاملة في شمال سيناء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة استطاعت مواجهة التحديات المتمثلة في التهديدات الإرهابية بسيناء، ومن ثم فإن تحقيق التنمية هو الضامن الأساسي لاستدامة الاستقرار، والقضاء نهائيًا على أي محاولة للإرهاب.

وأشار مدبولي إلى أن هناك توجيها من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإطلاق خطة تنموية شاملة لشمال سيناء، في رسالة واضحة بأن الدولة تستهدف التنمية في سيناء، وأن يكون أهالي شمال سيناء هم المستفيدون من هذه المشروعات، وهم من سيقومون بتنفيذ نسبة كبيرة من هذه المشروعات، مؤكدًا أن الدولة ستعمل على توفير الاستثمارات اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات التنموية المختلفة.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الخطة التنموية لشمال سيناء، تم إعدادها بالتعاون مع جميع الوزارات المختلفة، وتم الوضع في الاعتبار ما يتم تنفيذه من مشروعات لمختلف الوزارات.

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