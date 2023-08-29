الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد عكاشة لـ"الشاهد": قرار "تنمية سيناء" استراتيجى باعتبارها حائط الصد الأول ضد الإرهاب

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والعميد خالد عكاشة

قال العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن هناك مجموعة دروس مستفادة جدًا فيما يتعلق بسيناء، تتمثل في أن أكبر قدر يمكن للدولة أن تتخذه من إجراءات التحديث والتطوير والتسليح والتأهيل وتبادل الخبرات للقوات المسلحة المصرية ولجهاز الأمن المصري، هو فرض عين حدث منذ بداية عام 2013 بطفرة كبيرة جدًا ولا بد ألا يتوقف طوال الوقت، لأنه من الممكن أن تقع هذه المؤسسات تحت وطأة تهديد كبير وظرف استثنائي كبير كما وقعنا نحن في عام 2011م، وبالتالي لا بد أن يكونوا على درجة كبيرة جدًا من الجاهزية لمجابهة أي احتمال 

وأضاف خالد عكاشة، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أنه يجب تنمية سيناء وتطويرها، لافتا إلى أن أول قرار استراتيجي اتخذه النظام المصري في 2014م عندما تولى المسئولية هو الدخول جنبًا إلى جنب مع البندقية والمخابرات والمعلومات والمكافحة، كان سلاح التنمية.

والتنمية المستدامة التي تنقل سيناء إلى منطقة طاردة عصية على أي استحواذ أو استغلال للفراغ وللجغرافيا وقلة عدد السكان، هى درس بضرورة ألا تترك الفراغ للآخرين، لأن الفراغ الذي لم تملؤه أنت بالإيجابيات وبالمفاهيم الوطنية الراسخة سيملؤها أعداء الوطن مباشرة. 

الإرهاب سيناء تنمية سيناء برنامج الشاهد الدكتور خالد عكاشة

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