تقارير: مقتل ثلاثة أطفال من بين 21 شخصًا في تحطم حافلة البندقية

سلطت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الاربعاء، الضوء على تحطم حافلة في مدينة البندقية الإيطالية مساء أمس الثلاثاء، مشيرة إلى أنه تأكد مقتل ثلاثة أطفال، من بينهم طفل حديث الولادة، بين 21 شخصًا بعد أن انحرفت حافلة سياحية عن جسر بالقرب من البندقية قبل أن تهوي لمسافة 15 مترًا وتشتعل فيها النيران.

ولم يتضح بعد سبب الحادث، على الرغم من أن إحدى النظريات تشير إلى أن السائق، الذي توفي أيضًا، أصيب بمرض مفاجئ.

وقال ماركو أجوستيني، قائد شرطة البندقية، لوكالة أنباء أنسا: "من النتائج الأولية، لا توجد علامات على الكبح"وتابع: “مرض السائق مجرد فرضية”.

مجموعة من السياح متعددة الجنسيات

وانقلبت حافلة تقل مجموعة من السياح من عدة جنسيات، كانوا عائدين إلى أحد مواقع التخييم بعد قضاء يوم في البندقية. وكان من بين الضحايا 4 أوكرانيين وألماني وامرأة لم يتم التأكد من جنسيتها، بحسب محافظ البندقية ميشيل دي باري.

ومن بين الأطفال الآخرين الذين تأكدت وفاتهم طفل يبلغ من العمر 12 عامًا.

وقال “دي باري” إن 15 شخصا أصيبوا، من بينهم أربعة أوكرانيين وألماني وفرنسي وكرواتي وإسبان اثنين ونمساويين.

وقال المسؤولون إن السيارة سقطت على خطوط الكهرباء واشتعلت فيها النيران في حوالي الساعة 7.45 مساء بالتوقيت المحلي يوم الثلاثاء.

وقالت شرطة المرور لوكالة الأنباء الإيطالية “أنسا”، إن الحافلة استأجرها موقع المخيم بشكل خاص لنقل الضيوف إلى البندقية، ربما كانت كهربائية وتعمل بغاز الميثان، مما تسبب في انتشار الحريق بسرعة.

وقال المدير العام في مجلس مدينة البندقية، موريس سيرون، لصحيفة إيل ريستو ديل كارلينو الإيطالية، إن الحافلة كانت “جديدة تمامًا، وتعمل بوقود هجين” يعمل بالديزل والميثان. وكانت المركبة تسير ببطء وبدأت بالانزلاق قبل أن تنقلب، بحسب التحقيقات الأولية.

وقال دي باري لقناة سكاي إيطاليا التلفزيونية إن الحافلة "تحطمت تماما" وأن رجال الإطفاء واجهوا صعوبة في انتشال الجثث من بين الحطام.

وأضاف وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي مساء الثلاثاء إن الحافلة طارت مسافة 30 مترا ومع ذلك، قال ضابط في مكان الحادث إن الطائرة سقطت بنحو نصف هذا الارتفاع.

وتابع بيانتيدوسي: "يبدو أن العامل المتفاقم في السيناريو تم تحديده من خلال حقيقة أن الحافلة كانت تعمل بغاز الميثان، وبالتالي تطور الحريق بسرعة".

وقال ماسيمو فيوريزي، الرئيس التنفيذي لشركة لا لينيا سبا، الشركة المالكة للحافلة: "لا أحد يعرف بالضبط ما حدث. من خلال ما رأيته من الصور، يمكنك رؤية وصول الحافلة بسرعة أقل من 50 كم/ساعة، وترى أضواء التوقف مضاءة، لذا كان من المفترض أن يستخدم المكابح. ثم ترى السيارة تتكئ على الدرابزين وتنقلب وتسقط”.

وقال لوكا زايا، رئيس منطقة فينيتو، إن أنباء الحادث جعلت "دمه يبرد". وأضاف: "إننا نواجه مأساة ليس لها مثيل في أوروبا".

وقال عمدة البندقية، لويجي بروجنارو، إن المدينة في حالة حداد على “المأساة الهائلة التي ضربت مجتمعنا وإحياء ذكرى الضحايا العديدين”. إنه مشهد مروع، وأنا عاجز عن الكلام”.

وأعربت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، عن “خالص تعازيها في الحادث الخطير الذي وقع في ميستري” مساء الثلاثاء.

وأضافت: "أفكارنا تتوجه إلى الضحايا وعائلاتهم وأصدقائهم".

كما أرسل الزعماء الأوروبيون تعازيهم. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: “أفكارنا هذا المساء مع الشعب الإيطالي وعائلات وأحباء ضحايا هذه المأساة الرهيبة”.

وأعربت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، عن تعازيها لأسر الضحايا والمصابين، وأفكارها لقادة إيطاليا فيما وصفتها بـ”لحظة الألم الكبير”.