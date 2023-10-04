الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ سوهاج يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة"

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

ترأس اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، الاجتماع الدوري للقيادات التنفيذية بالمحافظة؛ لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات التي تهم الشارع، بحضور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج.

حضر الاجتماع كذلك كلا من اللواء علاء عبدالجابر، السكرتير العام المساعد، والعميد وسيم حامد قائد مركز القيادة التخصصي، وممثلي دار الهندسة التابعة لمجلس الوزراء، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح والهيئات الحكومية.

الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة"

وناقش الاجتماع مستجدات الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" في مختلف القطاعات، كما استعرض الاجتماع تقرير دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية، حول متابعة أعمال المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وما تم تنفيذه من أعمال، وأبرز الملاحظات، وسبل تلافيها.

كما تناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات التي تهدف إلى توفير أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين بمختلف مراكز المحافظة في قطاعات: "مياه الشرب، والصرف الصحي، والطرق، والري، والأسواق الحضرية، والكهرباء".

وشدد محافظ سوهاج، على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مقاولي المشروعات الجارية وعدم السماح بترك أية مخلفات بالطرق ورفع التراكمات، وتمهيد الطرق وتسويتها لحين رصفها.

وفي نهاية الاجتماع كرَّم محافظ سوهاج، كلا من: محمد السيد عوض، رئيس مركز ومدينة دار السلام، وعاطف الصمطي، رئيس مركز ومدينة جرجا، وعزت شاكر نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز دار السلام ومنسق "حياة كريمة" بالمركز، ومحمود عطية نائب رئيس مركز جرجا ومنسق "حياة كريمة" بالمركز، والمهندس شارل موريس مدير أعمال بمديرية الإسكان، والمهندس الهيثم حسن رئيس قسم الدعم الفني للمشروعات بمديرية الإسكان؛ نظرًا لجهودهم خلال الفترة الماضية، حيث منحهم المحافظ شهادات التقدير.

اللواء طارق الفقي محافظ الاجتماع الدوري للقيادات التنفيذية بالمحافظة لمناقشة حياة كريمه والصرف الصحي والطرق محافظ سوهاج

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