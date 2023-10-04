الأربعاء 04 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

غدًا.. عبدالسند يمامة يتقدم بأوراق ترشحه في انتخابات رئاسة الجمهورية

الدكتور عبدالسند
الدكتور عبدالسند يمامة

قرر الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، التقدم بأوراق ترشحه في انتخابات رئاسة الجمهورية غدًا الخميس، الساعة الحادية عشرة صباحًا.

txt

عاجل.. عبدالسند يمامة يستكمل أوراق ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية

txt

عبدالسند يمامة يجرى الكشف الطبى لانتخابات الرئاسة

وطالب بيان للحزب: "على من يرغب من أعضاء الهيئة العليا والنواب وأعضاء الوفد في الذهاب مع الدكتور رئيس الحزب التواجد بالمقر اعتبارًا من الساعة العاشرة للتوجه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بشارع قصر العيني أمام مجلس الشيوخ.

وأجرى الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، الكشف الطبي تمهيدًا لتقديم أوراق ترشحه للهيئة الوطنية للانتخابات.

واستقبل رئيس حزب الوفد، الدكتور صلاح جودة، مدير مستشفى زايد التخصصي، والدكتور أحمد سمير نائب المدير العام، وأجرى يمامة جميع الفحوصات الطبية.

وقال الدكتور صلاح جودة إن نتيجة الكشف الطبي تُراجع من خلال المجالس الطبية المتخصصة، ويسلم التقرير النهائي للهيئة الوطنية للانتخابات.

الوفد: “يمامة” استوفى كل الأوراق اللازمة للترشح


وأعلن الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد والحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي المحتمل الدكتور عبدالسند يمامة، أن الأخير استوفى كل الأوراق اللازمة للترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، موضحًا أنه استخرج صحيفة الحالة الجنائية، كما أنه حصل على تزكية 26 نائبًا بمجلس النواب.

وقال المتحدث باسم الحملة الانتخابية، للدكتور عبدالسند يمامة، إن رئيس حزب الوفد قرر اختيار الرمز الانتخابي "النخلة"، كما سيعقد مؤتمرًا صحفيًا بعد اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد يوم السبت الموافق 7 أكتوبر، للإعلان عن تفاصيل الحملة الانتخابية التي ستحمل شعار "قوم يا مصري".

وقال الدكتور ياسر الهضيبي إن الحملة تعمل على مدار اليوم بكامل أنحاء اللجان العامة لحزب الوفد بالمحافظات والمراكز والقرى، للتجهيز والإعداد للكشوف الانتخابية وأعداد المندوبين وأماكن تعليق اللافتات اللازمة للدعاية الانتخابية.

الدكتور عبدالسند يمامة حزب الوفد انتخابات رئاسة الجمهورية رئاسة الجمهورية النواب الوفد الهيئة الوطنية للانتخابات

الأكثر قراءة

عاجل| الرئيس السيسى يحرر توكيلًا للمستشار محمود فوزى ليتولى حملته الانتخابية

تكلفة استخراج جواز سفر 2023 بعد تعديل الرسوم

كواليس مفاوضات الزمالك مع كهربا لحل أزمة غرامة فيفا وديًا

بالأسماء.. التشكيل الجديد للوطنية للانتخابات بعد تغيير رئيسها

المئات من أهالي الشرقية يشيعون الشهيد الرائد محمد رفعت لبدة لمثواه الأخير (صور)

"الداخلية" تصدر بيانًا مهمًا بشأن السيارات المتروكة فى الشوارع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سراج

الأستاذ الفارس.. والفارس المعلم

أحمد الصغير

تاريخ القوات المسلحة المصرية فى 5 آلاف عام! (1)

مدحت بشاى

خطايا السنة الإخوانية السوداء

مؤمن المحمدي

الكباب

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل) مُنحنى العنف وآليات التفكيك (2)

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (5)

وائل لطفي

إنجازات الماضى وتحديات المستقبل

منى رجب

العبور الي الجمهورية الجديدة

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الأوقاف الفلسطينية: أكثر من 300 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى

الحرب والإيمان.. كتاب جديد فى إسرائيل عن حرب أكتوبر: المعارك الصعبة والأسر

الأمم المتحدة: إسرائيل هجّرت 13 أسرة تضم 44 طفلًا من جنوب الخليل