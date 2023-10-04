غدًا.. عبدالسند يمامة يتقدم بأوراق ترشحه في انتخابات رئاسة الجمهورية

قرر الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، التقدم بأوراق ترشحه في انتخابات رئاسة الجمهورية غدًا الخميس، الساعة الحادية عشرة صباحًا.

وطالب بيان للحزب: "على من يرغب من أعضاء الهيئة العليا والنواب وأعضاء الوفد في الذهاب مع الدكتور رئيس الحزب التواجد بالمقر اعتبارًا من الساعة العاشرة للتوجه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بشارع قصر العيني أمام مجلس الشيوخ.

وأجرى الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، الكشف الطبي تمهيدًا لتقديم أوراق ترشحه للهيئة الوطنية للانتخابات.

واستقبل رئيس حزب الوفد، الدكتور صلاح جودة، مدير مستشفى زايد التخصصي، والدكتور أحمد سمير نائب المدير العام، وأجرى يمامة جميع الفحوصات الطبية.

وقال الدكتور صلاح جودة إن نتيجة الكشف الطبي تُراجع من خلال المجالس الطبية المتخصصة، ويسلم التقرير النهائي للهيئة الوطنية للانتخابات.

الوفد: “يمامة” استوفى كل الأوراق اللازمة للترشح



وأعلن الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد والحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي المحتمل الدكتور عبدالسند يمامة، أن الأخير استوفى كل الأوراق اللازمة للترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، موضحًا أنه استخرج صحيفة الحالة الجنائية، كما أنه حصل على تزكية 26 نائبًا بمجلس النواب.

وقال المتحدث باسم الحملة الانتخابية، للدكتور عبدالسند يمامة، إن رئيس حزب الوفد قرر اختيار الرمز الانتخابي "النخلة"، كما سيعقد مؤتمرًا صحفيًا بعد اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد يوم السبت الموافق 7 أكتوبر، للإعلان عن تفاصيل الحملة الانتخابية التي ستحمل شعار "قوم يا مصري".

وقال الدكتور ياسر الهضيبي إن الحملة تعمل على مدار اليوم بكامل أنحاء اللجان العامة لحزب الوفد بالمحافظات والمراكز والقرى، للتجهيز والإعداد للكشوف الانتخابية وأعداد المندوبين وأماكن تعليق اللافتات اللازمة للدعاية الانتخابية.