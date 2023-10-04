استدعاء حكيم زياش.. 26 لاعبًا في قائمة المغرب لمباراتي كوت ديفوار وليبيريا

أعلن وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي قائمة فريقه الذي يخوض مواجهة كوت ديفوار الودية ومباراة ليبيريا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023، والمقرر لها أكتوبر المقبل.

استدعى الركراكي عودة حكيم زياش، لاعب جلطة سراي التركي، لقائمة «أسود الأطلس» التي 26 لاعبًا، بجانب طارق تسيودالي، مهاجم جينت البلجيكي، وأسامة العزوزي، لاعب وسط بولونيا الإيطالي، والذي ينضم لصفوف المنتخب الأول للمرة الأولى.

واستبعد الركراكي كل من عبدالرزاق حمدالله، مهاجم اتحاد جدة السعودي، ووليد شديرة، مهاجم فروسينوني الإيطالي، وجواد الياميق، مدافع الوحدة الإماراتي

ويواجه المنتخب المغربي، نظيره الإيفواري، وديًا، يوم الرابع عشر من أكتوبر الجاري قبل أن يواجه نظيره الليبيري، يوم السابع عشر من الشهر ذاته، في أغادير، في الجولة السادسة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

وجاءت قائمة منتخب المغرب على النحو التالي:

حراسة المرمى: منير المحمدي - ياسين بونو - مهدي بنعبيد.

الدفاع: أشرف حكيمي - أيوب العملود - عبد الكبير أبقار - نايف أكرد - رومان سايس - يونس عبد الحميد - نصير مزراوي - يحيى عطية الله.

الوسط: سليم أملاح - إسماعيل الصيباري - أمير ريشاردسون - أسامة العزوزي - سفيان أمرابط - عز الدين أوناحي - بلال الخنوس.

الهجوم: حكيم زياش - أمين عدلي - أيوب الكعبي - يوسف النصيري - طارق تيسودالي - براهيم صلاح - أمين حارث - عبد الصمد الزلزولي.