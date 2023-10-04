الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

إسكان النواب: الرئيس السيسى الأجدر على قيادة مصر بالمرحلة المقبلة

المهندس أمين مسعود
المهندس أمين مسعود

أشاد المهندس أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة معتبرًا هذا القرار بمثابة استجابة لرغبة الملايين من المصريين وأسرهم الذين خرجوا الى كل ميادين مصر معلنين دعمهم وتأييدهم للرئيس فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ترسيخ مفاهيم الديمقراطية

ووصف في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، كلمة الرئيس فى ختام مؤتمر حكاية وطن بالتاريخية مشيدًا بجميع القضايا التى جاءت في هذه الكلمة وأكدت حرص القيادة السياسية على ترسيخ مفاهيم الديمقراطية وحرية الرأي والرأي الآخر.

استطاع المرور بالوطن لبر الأمان رغم الأزمات

وأكد "مسعود" أن الرئيس استطاع خلال الفترة الماضية المرور بالوطن لبر الأمان رغم الأزمات التي وجهت مصر من أزمات طاحنة نتيجة للأزمات العالمية والتي أضرت بجميع دول العالم وعلى رأس هذه الأزمات كوفيد - 19 الأزمة الروسية الأوكرانية. 

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وقال المهندس أمين مسعود إن المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية على قناعة حقيقية بأن الرئيس هو الأجدر علي قيادة الدولة في المرحلة الراهنة وفي ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة واستكمال المشروعات القومية العملاقة والوصول إلى رؤية مصر 2030 والتي هي عنوان الجمهورية الجديدة معربًا عن ثقته التامة فى حرص المصريين على المشاركة الإيجابية والكبيرة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة. 

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد دعت جميع المواطنين المصريين الذين بلغوا سن 18 عاما، ويتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية والمدرجين في قاعدة بيانات الناخبين لهم الحق في التصويت، وأعفى القانون الضباط وأعضاء الأساسيين والفروع والقوات المسلحة الإضافية وضباط الشرطة والمسئولين من أداء هذا الواجب طوال فترة خدماتهم.

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، موعد إجراء الانتخابات خلال الشهر ديسمبر المقبل، ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر يومي 10، و11 ديسمبر 2023.

فيما تم تحديد إجراء الانتخابية الرئاسية خارج مصر في  يوم 1، 2، و3 ديسمبر 2023.

انتخابات الرئاسة المقبلة المهندس أمين مسعود أمين سر لجنة الاسكان والمرافق بمجلس النواب مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي

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