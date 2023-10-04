المئات من أهالي الشرقية يشيعون الشهيد الرائد محمد رفعت لبدة لمثواه الأخير (صور)

في جنازة عسكرية مهيبة، شيع المئات من أبناء محافظة الشرقية، جنازة الرائد محمد رفعت لبده، والذي لقى ربه في حادث مديرية أمن الإسماعيلية.

الجثمان يصل لمسقط رأس الشهيد.. والعزاء بدار مناسبات القرية:

حيث وصل الجثمان لمحافظة الشرقية، وشيع المئات من الأهالي جنازته التي انطلقت من المسجد الكبير بقرية الاحسانية، بطريق قرية المهدية مركز ههيا، على أن يقام العزاء بدار مناسبات قرية الإحسانية.

أهالي وأصدقاء الشهيد يتقدمون جنازته:

وتقدم الجنازة قيادات أهل الشهيد ومجموعة من أصدقاءه، فيما أكد الأهالي أنه طيب السمعة والسيرة ويتمتع بأخلاق كريمة، وجاء نبأ وفاته صدمة للجميع.

وكشف بيان رسمي للنائب العام المصري تفاصيل حادث حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية والذي وقع صباح الإثنين الماضي، وقال البيان إن النيابة العامة تلقت في الرابعة والنصف فجر الإثنين إخطارًا بنشوب حريقٍ بمبنى مديرية الإسماعيلية وعلى الفور انتقل المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسماعيلية وفريقٌ من نيابته ونيابة الإسماعيلية الكلية، إلى مسرح الحادث - بشارع محمد علي بدائرة قسم أول الإسماعيلية، لمعاينته.

وذكر البيان أن المعاينة أسفرت عن تفحمٍ بكامل مبنى مديرية الأمن، وتصاعد ألسنة اللهب من طوابقه العُليا، مضيفا أن رجال الإطفاء والحماية المدنية، مدعومين بطائرات للقوات المسلحة، واصلوا في سعي حثيث للسيطرة على الحريق وإخماده، إضافة إلى عملياتِ إجلاءِ المصابين عبر سيارات الإسعاف الموجودة بمحل الواقعة.

وأضافت النيابة فى البيان.. أنه تم تشكيل فريق من المحققين للتحقيق في الواقعة وتم سؤال ثلاثة وثلاثين مصابًا، تسعة وعشرين منهم بالمجمع الطبي بالإسماعيلية، والأربعة الآخرين بمستشفى هيئة قناة السويس، مؤكدة أنها مازالت تواصل التحقيقات.

ومن جانبها فقد أعلنت وزارة الصحة رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسماعيلية، لاستقبال أي مصابين جراء الحادث.

370282991_3430244633859116_3570611679931521948_n

385334640_3430244520525794_6605572306943165618_n