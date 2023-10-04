انقطاع المياه عن بعض قرى منية النصر بالدقهلية لمدة 10 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، انقطاع المياه عن بعض قرى مركز ومدينة منية النصر، والبجلات، وميت تمامة، ومنية النصر، وكفر تقى (دمياط)، وذلك اعتبارًا من الساعة 9 من صباح يوم الخميس الموافق 5/10/2023 وحتى الساعة 7 من مساء نفس اليوم، لمدة 10 ساعات.

تنفيذ أعمال صيانة طارئة

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظرًا لوجود أعمال تنفيذ أعمال صيانة طارئة بمرفق مياه بساط كريم الدين المغذي لمنية النصر.

انقطاع مياه الشرب

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وتدبر الشركة سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفي حال وجود أي شكوى الاتصال بالخط الساخن 125.

تطبيق الذكاء الاصطناعى بمحطات مياه الشرب

وعلى جانب آخر أشاد الدكتور سيد اسماعيل، نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، بمستوى تطبيق الذكاء الاصطناعى بمحطات مياه الشرب بشركة القاهرة لقياس منسوب النيل خلال الفترات المختلفة لضمان إمدادات المياه للمحطات.

وقال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إنه تم الانتهاء من تطبيق الذكاء الاصطناعي في 4 محطات بشركة مياه الشرب بالقاهرة وكان للتطبيق الأثر الكبير فى التعامل مع منسوبات النيل المختلفة وضمان وصول المياه الى المأخذ.

وأشار إلى أن تطبيق الذكاء الاصطناعي في مختلف قطاعات المرافق يضمن تقديم أفضل خدمة للمواطنين وتوفير كوب ماء نقي، طبقًا للمواصفات القياسية العالمية.