محافظ الإسكندرية يتفقد قافلة بنك الطعام المصرى لدعم أهالى "بشاير الخير"

تفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، قافلة بنك الطعام المصري التي تضم ألفًا وخمسمائة كرتونة مواد غذائية؛ وتستهدف الأسر الأكثر احتياجًا ببشاير الخير.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتضافر كل جهود الجهات الرسمية والأهلية، للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير المساعدات اللازمة للفئات الأكثر احتياجًا.

توفير الغذاء للأسر المستحقة

وأعرب الشريف عن سعادته بالتعاون الدائم والمُثمر مع بنك الطعام، خاصة أنه من المؤسسات الجديرة بالثقة لخدمة قضية الإطعام، وتوفير الغذاء اللازم للأسر المستحقة على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، حسين سالم، مسئول بمحافظة الإسكندرية ببنك الطعام المصري.

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