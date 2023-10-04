الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب الغد يهنئ الرئيس بذكرى نصر أكتوبر: فخر لكل المصريين

المهندس موسى مصطفى
المهندس موسى مصطفى موسى

قال المهندس موسى مصطفى موسى رئيس  حزب الغد، إن الاحتفال بذكرى الانتصارات العظيمة لحرب أكتوبر 73، التى يفخر بها كل المصريين، تأكيد على انتصاراتنا الوطنية العظيمة.

معركة خالدة
وأكد حزب الغد في بيان له اليوم أنه إذا كانت معركة أكتوبر الخالدة من أجل استرداد جزء من الوطن وهو أرض سيناء الغالية فإن معركة اليوم هى معركة وطن بأكمله.

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تهنئة للرئيس
وبهذه المناسبة الخالدة يتوجه رئيس حزب الغد وجميع قيادات الحزب وأعضاؤه بخالص التهنئة وعظيم التقدير  للرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة عبدالفتاح السيسى، بانتصارات أكتوبر الخالدة داعين الله أن يحفظ مصر وأن تدوم انتصاراتها.

حزب الغد المهندس موسى مصطفى أكتوبر 73 50 سنة نصر أكتوبر السيسي

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