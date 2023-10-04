الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ الرئيس السيسي باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر

الدكتور عبد الرازق
الدكتور عبد الرازق دسوقي

قدم الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، وكل أبناء الشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ 50 لانتصارات اكتوبر المجيد.

وقال رئيس الجامعة إن جنودنا البواسل سطروا أروع مثال للبطولة والتضحية لاستعادة الكرامة وتحرير الأرض وأن تلك الذكرى الخالدة ستظل على مر العصور مصدر إلهام لنا جميعًا نتعلم ونستلهم منها معاني العزيمة والإصرار وضرورة العمل بروح انتصار اكتوبر المجيد للحفاظ على استقرار الوطن والحفاظ على وحدته ويستلهم منها شبابنا حب الوطن وروح الفداء والتضحية والعطاء.

رئيس جامعة كفر الشيخ: شهداء حرب اكتوبر في ذاكرة كل مصري

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واشار "دسوقي" إلي أن شهداء الوطن في ذاكرة كل مصري، وستبقى أعمالهم وما سطرته أفعالهم البطولية بدمائهم الذكية من معانٍ سامية عبر السنين واﻷجيال، داعيا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على مصرنا الغالية بمزيد من التقدم والرخاء والاستقرار، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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تكريم أسر الشهداء.. محافظ كفر الشيخ يشهد احتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر


وهنأ رئيس جامعة كفر الشيخ، الشعب المصري والقيادة السياسية والقوات المسلحة الباسلة والشرطة بالذكرى 50 لنصر أكتوبر، مؤكدًا أن ذلك اليوم أكد للعالم أجمع أن لمصر جيشا قويًا يحميها، كما تقدم بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وقياداتها داعيا المولى عز وجل أن يسدد خطاهم لتحقيق آمال مصر في مجالات التنمية والتقدم وما فيه الخير للشعب العظيم.


وقال رئيس الجامعة، إن انتصارات أكتوبر المجيدة ستظل لحظة فارقة في تاريخ مصر المعاصر ومصدر إلهام خلال مسيرة العطاء ومثالًا حيًا للتضحية من أجل رفعة الوطن مؤكدًا أن ما تخوضه مصر في حربها على الإرهاب لا يقل في أهميته عن العبور المجيد وأن معركة التنمية هي امتداد لمعركة الكرامة التي خاضها أبناء مصر الشرفاء.

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