المشدد 5 لسكرتير جلسة زوّر في أوراق رسمية بالبدرشين

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة سكرتير جلسة بالسجن المشدد 5 سنوات والعزل من وظيفته، وذلك لاتهامه بتزوير أوراق رسمية بها أحكام قضائية لمتهمين في قضايا مختلفة، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة صحيحة، لحصول المتهمين علي البراءة وإخلاء سبيلهم والهروب من القضايا المنسوبة إليهم.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم "ر. ط"،موظف بالنيابة العامة، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وذلك بعد أن وجهت إليه تهمة تزوير محرر رسمي حال كونه المختص بالتأشير عليه، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 9917 لسنة 2021 جنايات البدرشين.

كشف أمر الاحالة أن المتهم بصفته موظفًا عامًا (سكرتير جلسة بنيابة البدرشين الجزئية) يختص بالرد على قسم الشرطة بقرار المحكمة بشأن المتهمين حصل لغيره بغير على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، بأن حصل للمتهمين الثاني والثالث والرابع على إثبات إخلاء سبيلهم على نماذج الحبس الخاصة بهم في القضية رقم ۳۷۸۰ لسنة ۲۰۲۰ جنح البدرشين على خلاف ما قررته المحكمة باستمرار حبسهم، قاصدًا من ذلك تظفير المتهمين بمنفعة إخلاء سبيلهم وذلك النحو المبين بالتحقيقات.

أضاف أمر الاحالة أنه اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي حال كونه المختص بالتأشير عليه، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن اتفق مع المجهول ساعده بأن أملى عليه تأشيرة الجلسة ٢٠٢٠/٩/٣ مع إخلاء سبيل المتهمين بتلك الجلسة" على خلاف ما قررته محكمة جنح البدرشين باستمرار حبيسهم فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

أشار أمر الاحالة الي استعمال المحرر المزور محل الاتهام السابق فيما زور من أجله مع علمه تزوير، بأن قدمه إلى رئيس القلم الجنائي بنيابة البدرشين الجزئية لإعمال أثر ما دون به زورا لإتمام جريمته على النحو المبين بالتحقيقات.

كما مكن المتهمين الثاني والثالث والرابع المقبوض عليهم من الهرب من القضية رقم ٣٧٨٠ لسنة ۲٠٢٠ جنح البدرشين وساعدهم على ذلك بارتكابه الجرائم محل الاتهامات السابقة، مما ساعدهم ومكنهم من إخلاء سبيلهم في القضية.