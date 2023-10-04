الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حاتم صلاح لـ"الدستور": "على باب العمارة" صعيدي مختلف عن "الكبير أوي"

بوستر مسلسل علي بابا
بوستر مسلسل علي بابا العمارة

ينتظر الفنان حاتم صلاح، عرض مسلسله الجديد "علي باب العمارة" الليلة عبر منصة "watch it" الرقمية، وهو مسلسل كوميدي درامي يناسب كل أفراد الأسرة، حيث تعرض المنصة حلقتين أسبوعيًا كل أربعاء، ليكون هذا العمل هو أحدث أعمالها الفنية.

وتدور قصة العمل حول شاب ثري صعيدي نرجسي ومتعجرف، تضطره الظروف للعمل كبواب عمارة بالقاهرة، وترك الحياة في الصعيد لتحقيق مهمة ما، ليبدأ رحلته الجديدة التي تحوله من بواب، إلى بطل يحبه ويلجأ إليه الجميع.

وأعرب الفنان حاتم صلاح، عن سعادته بتلك التجربة، خاصة أنها جمعته بالكثير ممن وقفوا بجانبه حتى يظهر للجمهور ويعرفه، متمنيًا ألا يخذل الجمهور والجميع، وأن ينال العمل إعجاب الكثير.

وقال صلاح لـ"الدستور"، إنه عمل بكل طاقته حتى يخرج من عباءة الصعيدي الذي اعتاد الجمهور عليه في مسلسل "الكبير أوي 7"، ويقدمه بشكل مختلف، وذلك بسبب اختلاف شخصية "عوض" عن شخصية "نفادي".

يعرض في 4 أكتوبر.. تفاصيل شخصيات أبطال مسلسل "على باب العمارة"

وتوجه بالشكر إلى منصة watch it الرقمية، بسبب إنتاجها عمل شبابي، ووضع ثقتهم فيه وفي جميع أبطال العمل، ليكون "علي باب العمارة" العمل الثاني الشبابي، بعد مسلسل "بالطو" الذي قام ببطولته الفنان عصام عمر، وأخرجه الشاب عمر المهندس.

أبطال مسلسل على باب العمارة

ويشارك في بطولة مسلسل "على باب العمارة" عدد كبير من الفنانين وهم: آية سماحة، محمد محمود، محمد رضوان، عزة لبيب، ريهام الشنواني، ومحمد عبدالعظيم، وعدد من الوجوه الشابة، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم.

على باب العمارة حاتم صلاح الفنان حاتم صلاح الفنان الشاب حاتم صلاح منصة watch it

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