نجدد العهد.. "العاملين بالبناء": نشكر السيسي لاستجابته للمناشدة والترشح للرئاسة (فيديو)

قال عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، إننا سبق وناشدنًا الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح للانتخابات الرئاسية إيمانًا منا بالدور الذي قام به الرئيس في المرحلة الماضية، وما قام به في البناء والعلاقات الخارجية وحجم المشروعات والإنشاءات والبنية التحتية.

وأضاف الجمل، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن قطاع التشييد والبناء محظوظ، ويساهم في فتح آفاق جديدة للاستثمار، وخلق فرص عمل جديدة، مشددا على أهمية فتح قنوات اتصال مباشرة مع العاملين، لحل أي مشكلات تعطل مسيرة العمل أولا بأول.

ترشح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

ووجه رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، الشكر للرئيس السيسي لاستجابته للمناشدة والترشح للرئاسة.

وتابع الجمل، أن عمال مصر والذين كانوا في مقدمة من طالبوا الرئيس بإعلان ترشحه لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة، يجددون العهد فى دعم ومساندة الرئيس، والوقوف إلى جانب الدولة من أجل تحقيق أحلام وتطلعات جموع المصريين.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى، واحتشادهم في الميادين المختلفة، خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" الذى اختتم فعالياته بالعاصمة الإدارية الجديدة.