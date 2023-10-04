الأربعاء 04 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ألمانيا تشارك في اجتماع البرنامج المصري للربط بين المياه والغذاء والطاقة غدًا

السفارة الألمانية
السفارة الألمانية بالقاهرة

أعلنت السفارة الألمانية لدى القاهرة، اليوم الأربعاء، مشاركة ألمانيا  في الاجتماع التنسيقي رفيع المستوى لمحور الطاقة في البرنامج المصري للربط بين المياه والغذاء والطاقة  (نوفي)  (NWFE).

وبحسب بيان للسفارة تلقت “الدستور” نسخة منه سيناقش ممثلون رفيعو المستوى من ألمانيا ومصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) وشركاء آخرين، غدًا الخميس، الوضع الراهن لمحور الطاقة في البرنامج المصري الخاص "بالربط بين المياه والغذاء والطاقة" وذلك من خلال مؤتمر افتراضي.

وأوضحت السفارة أن ألمانيا تعد أحد أهم شركاء مصر في برنامج  NWFE، حيث خصصت ما يزيد عن ٢٦٠ مليون دولار في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين في شرم الشيخ العام الماضي (COP 27) لدعم تنفيذ المساهمات المصرية بشأن تحول الطاقة بالإضافة إلى دعم منصة NWFE .


وتابع البيان “أنه في يونيو الماضي أن إعلان النوايا هذا لم يتوقف عند الخطط النظرية ولكنه الآن يؤتي ثماره عندما قام بنك التنمية الألماني (KfW) بالإنابة عن الوزارة الألمانية للتنمية والتعاون الدولي مع الوزارات المصرية للتعاون الدولي والكهرباء والطاقة المتجددة والبنك المركزي المصري بالتوقيع على اتفاقية مبادلة ديون بقيمة ٥٤ مليون يورو، وبدلًا من السداد سيتم الآن استخدام الأموال في مشاريع مختلفة في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والاتصال، مما يعود بالنفع على الاقتصاد والسكان”.

ومن خلال الاجتماع التنسيقي الحالي يود كل من الاتحاد الأوروبي ومصر والشركاء الآخرون البناء على ذلك وتخطيط وتصميم المزيد من الخطوات الملموسة على طريق مصر نحو مستقبل أخضر مستدام، وذلك وفق سفارة برلين لدى القاهرة.

txt

برنامج تدريبى لأطباء جامعة سوهاج بمستشفى إفنجليش فى ألمانيا

توقيع اتفاق مبادلة ديون بين ألمانيا ومصر بقيمة 54 مليون يورو

يذكر أنه في يونيو الماضي وقع بنك التنمية الألماني (KfW)، اتفاق مبادلة ديون مصر لإعفائها من سداد مستحقات بقيمة 54 مليون يورو.

و قال السفير الألماني فرانك هارتمان وقتها إنهم سعداء لدعم مصر في طريقها إلى التحول في مجال الطاقة من خلال مبادلة الدين، وهذا من شأنه أن يسمح باستثمارات جديدة في البنية التحتية للطاقة ويمهد الطريق نحو مستقبل أخضر قابل للعيش فيه بالنسبة لجميع المصريين.

txt

ألمانيا تعفى مصر من سداد ديون بقيمة 54 مليون يورو

المانيا القاهرة نوفي مصر السفارة الألمانية لدى القاهرة NWFE

مواد متعلقة

نقابة المعلمين في ألمانيا تنفي حظر الهواتف المحمولة بالمدارس

قوة الدولار تطفئ بريق "الأصفر".. تراجع أسعار الذهب إلى 1864.60 دولار

أسعار العملات الرقمية اليوم السبت 30 سبتمبر 2023

سياسي عراقي يكشف سيناريوهات انتهاء أزمة خور عبد الله

مسؤول ليبي لـ"الدستور": ملف إعمار درنة يتطلب حكومة بديلة وإنهاء الانقسام السياسي

السفارة الألمانية تكرم الصحفيين الحاصلين على جائزة منتدى القاهرة للتغير المناخي

تداعيات كارثة "دانيال".. كيف ساهمت مصر فى دعم ليبيا؟

وزراء خارجية العراق والأردن ومصر يبحثون سبل تفعيل التعاون الثلاثى

الأكثر قراءة

بالأسماء.. التشكيل الجديد للوطنية للانتخابات بعد تغيير رئيسها

باستثمارات 3 مليارات دولار.. مشروع عالمى لإنتاج الوقود الأخضر باقتصادية قناة السويس

أول تعليق من ترامب على عزل رئيس النواب الأمريكى مكارثى

السيرة الذاتية للمستشار حازم بدوي رئيس "الوطنية للانتخابات"

سيد عبد العال يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى ال50 لنصر أكتوبر

"كاف" يعلن موعد قرعة دوري الأبطال والكونفيدرالية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سراج

الأستاذ الفارس.. والفارس المعلم

أحمد الصغير

تاريخ القوات المسلحة المصرية فى 5 آلاف عام! (1)

مدحت بشاى

خطايا السنة الإخوانية السوداء

مؤمن المحمدي

الكباب

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل) مُنحنى العنف وآليات التفكيك (2)

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (5)

وائل لطفي

إنجازات الماضى وتحديات المستقبل

منى رجب

العبور الي الجمهورية الجديدة

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الأوقاف الفلسطينية: أكثر من 300 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى

الحرب والإيمان.. كتاب جديد فى إسرائيل عن حرب أكتوبر: المعارك الصعبة والأسر

الأمم المتحدة: إسرائيل هجّرت 13 أسرة تضم 44 طفلًا من جنوب الخليل