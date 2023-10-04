ألمانيا تشارك في اجتماع البرنامج المصري للربط بين المياه والغذاء والطاقة غدًا

أعلنت السفارة الألمانية لدى القاهرة، اليوم الأربعاء، مشاركة ألمانيا في الاجتماع التنسيقي رفيع المستوى لمحور الطاقة في البرنامج المصري للربط بين المياه والغذاء والطاقة (نوفي) (NWFE).

وبحسب بيان للسفارة تلقت “الدستور” نسخة منه سيناقش ممثلون رفيعو المستوى من ألمانيا ومصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) وشركاء آخرين، غدًا الخميس، الوضع الراهن لمحور الطاقة في البرنامج المصري الخاص "بالربط بين المياه والغذاء والطاقة" وذلك من خلال مؤتمر افتراضي.

وأوضحت السفارة أن ألمانيا تعد أحد أهم شركاء مصر في برنامج NWFE، حيث خصصت ما يزيد عن ٢٦٠ مليون دولار في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين في شرم الشيخ العام الماضي (COP 27) لدعم تنفيذ المساهمات المصرية بشأن تحول الطاقة بالإضافة إلى دعم منصة NWFE .



وتابع البيان “أنه في يونيو الماضي أن إعلان النوايا هذا لم يتوقف عند الخطط النظرية ولكنه الآن يؤتي ثماره عندما قام بنك التنمية الألماني (KfW) بالإنابة عن الوزارة الألمانية للتنمية والتعاون الدولي مع الوزارات المصرية للتعاون الدولي والكهرباء والطاقة المتجددة والبنك المركزي المصري بالتوقيع على اتفاقية مبادلة ديون بقيمة ٥٤ مليون يورو، وبدلًا من السداد سيتم الآن استخدام الأموال في مشاريع مختلفة في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والاتصال، مما يعود بالنفع على الاقتصاد والسكان”.

ومن خلال الاجتماع التنسيقي الحالي يود كل من الاتحاد الأوروبي ومصر والشركاء الآخرون البناء على ذلك وتخطيط وتصميم المزيد من الخطوات الملموسة على طريق مصر نحو مستقبل أخضر مستدام، وذلك وفق سفارة برلين لدى القاهرة.

توقيع اتفاق مبادلة ديون بين ألمانيا ومصر بقيمة 54 مليون يورو

يذكر أنه في يونيو الماضي وقع بنك التنمية الألماني (KfW)، اتفاق مبادلة ديون مصر لإعفائها من سداد مستحقات بقيمة 54 مليون يورو.

و قال السفير الألماني فرانك هارتمان وقتها إنهم سعداء لدعم مصر في طريقها إلى التحول في مجال الطاقة من خلال مبادلة الدين، وهذا من شأنه أن يسمح باستثمارات جديدة في البنية التحتية للطاقة ويمهد الطريق نحو مستقبل أخضر قابل للعيش فيه بالنسبة لجميع المصريين.