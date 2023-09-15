الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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برنامج تدريبى لأطباء جامعة سوهاج بمستشفى إفنجليش فى ألمانيا

برنامج تدريبي لأطباء
برنامج تدريبي لأطباء جامعة سوهاج

صرح الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، بأنه يتم تنفيذ برنامج تدريبي لأطباء الجامعة بمستشفي إفنجليش بألمانيا، بناء على بروتوكول التعاون الطبي مع جامعة أولدنبورج لإنشاء وتجهيز وحدة للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة بـالمستشفي الجامعي بسوهاج، تمهيداً لافتتاح وحدة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع للأطفال حديثي الولادة.

وأكد النعماني أهمية هذه البرامج التدريبية للأطباء بهدف الاطلاع علي كل ما هو جديد في علاج ضعف وفقدان السمع لدي الاطفال حديثي الولادة، من أجل ضمان جودة عالية من النتائج والاستفادة القصوى من الخبرات العلمية لجامعة أولدنبورغ، ومواكبة التطور السريع في المعارف النظرية والعملية التي يشهدها العالم.

وأوضح النعماني أنه سيتم بالتعاون مع روتاري ألمانيا إنشاء الوحدة بمستشفي الجامعة، وتجهيزها بأحدث الأجهزة المعروفة دولياً في الكشف والتشخيص المبكر لضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، وذلك بتكلفة ١٥٠ ألف دولار، لافتاً إلى انه سيتم إرسال هذه الأجهزة مباشرة عقب عودة الأطباء من البرنامج التدريبي، كما سيتم أيضاً بناء علي اتفاقية التعاون إرسال فربق طبي ألماني للمستشفى الجامعي لاستكمال البرنامج التدريبي للأطباء، وذلك خلال شهر نوفمبر القادم.  

التدريب سيكون له تأثير ومردود كبير على الأطفال حديثي الولادة

وأضاف الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب، أن هذا التدريب سيكون له تأثير ومردود كبير على الأطفال حديثي الولادة  من ناحية التشخيص المبكر، وتجنب الوصول للمضاعفات وتأخر الكلام، وضعف المهارات العقلية والذهنية، موضحاً انه سيكون هناك فريق طبي متكامل علي مستوي عالي من الكفاءة، لتقديم الخدمات العلاجية للاطفال بالمحافظة ومحافظات الصعيد المجاورة.

ويتلقى التدريب كل من الدكتور عبدالرحيم عبدربه، رئيس قسم الأطفال بالمستشفى الجامعي، والدكتورة ابتسام محمد، إخصائي الأطفال حديثي الولادة بالمستشفى الجامعي، وأوضحا أن التدريب يتم على أجهزة الكشف المبكر عن  ضعف السمع لدى الأطفال المبتسرين عند اليوم الثالث والعاشر، وفي حالة عدم الحصول على نتيجة مؤكدة يتم عمل اختبار الثالث للطفل وهذا يكون بنسبة ٥٪؜ من الأطفال، كما يتم إجراء التدريب تحت تأثير التخدير بغرف العمليات، والتدريب على حالات بعمليات زراعة القوقعة.

فريق طبي كلية الطب النعماني بمستشفي الجامعة البرنامج التدريبي للأطباء

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