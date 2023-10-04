الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

سامح الجباس عن ترجماته الجديدة: عوالم مختلفة لسومرست موم

سامح الجباس
سامح الجباس

تعاقد الروائي والمترجم الدكتور سامح الجباس على ترجمتين جديدتين تصدران تباعًا عن دار الهالة للنشر والتوزيع، بالتزامن مع الدورة الجديدة من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقال سامح الجباس عن التعاقد الجديد:" تصدر قريبًا عن دار الهالة للنشر والتوزيع ترجمتى لروايتين للروائى الانجليزى الشهير "سومرست موم" وهو من أحب الروائيين العالميين الىّ لذلك اشتغلت على مشروع لترجمة أعماله وبالفعل صدر منها خلال السنوات الماضية عدد من الروايات.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الدستور":" تتميز الروايتين الجديدين بعوالم مختلفة حيث تدور احداهما فى "فلورانسا " والأخرى فى " الهند الصينية ". 

وتابع:" ومن المعروف عشق سومرست موم للتجول حول العالم لذلك تجد الكثير من تفاصيل هذه المجتمعات المختلفة فى رواياته.

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أما عن سامح الجباس فهو طبيب، وكاتب، ومترجم مصري ولد في 11 يناير 1974، ويقيم حاليا في بورسعيد.

بدأت مسيرته الأدبية في عام 2006 حيث نشر مجموعته القصصية الأولى «المواطن المثالي» الصادرة عن دار ميريت للنشر، ثم نشر في العام نفسه روايته الأولى «حي الإفرنج» في عام 2007. صُدر له حتى الآن مجموعة قصصية واحدة، وعشر روايات.

 كما صدر له في الترجمة عن اللغة الإنجليزية «فئران ورجال» للكاتب جون ستاينبيك، و«القناع الملون» للكاتب سومرست موم، و«أليس في بلاد العجائب» للكاتب لويس كارول.

حصل على جوائز عديدة لأعماله الأدبية منها جائزة أفضل رواية من مجمعية الأدباء بالقاهرة عن روايته «حي الإفرنج»، وجائزة كتارا للرواية العربية عن روايته «حبل قديم وعقدة مشدودة» في عام 2015 وقد ترجمت الرواية إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وغيرهم.

عمل الجباس كمدير دعاية وتسويق في شركات أدوية بشرية منذ عام 1999 وحتى عام 2013. وهو الآن عضو نادي القصة بالقاهرة، وعضو اتحاد كتّاب مصر

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سامح الجباس يتعاقد مع دار الهالة لإصدار ترجمة جديدة

سامح الجباس دار الهالة معرض القاهره الدولي للكتاب سومرست موم الجباس جائزة

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