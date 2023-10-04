سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة: مصر مصدر إلهام للعالم

قال سفير كوريا الجنوبية لدى القاهرة كيم يونج هيون، إن مصر شريك مهم لكوريا الجنوبية، لاسيما وأن الحضارة المصرية كانت ولا زالت مصدر الهام للعالم بأسره.

احتفال سفارة كوريا الجنوبية بالعيد الوطني

جاء ذلك خلال كلمة للسفير ضمن احتفال سفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة، أمس الثلاثاء بالعيد الوطني، في حضور عدد كبير من السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية.

وتابع السفير الكوري "نحن الكوريين ندعو هذا اليوم بالـ"جيه تشون جول " والذي يعني "احتفال اليوم الذي فتحت فيه أبواب السماء"، وقال: تم تأسيس الدولة الكورية الأولى في هذا اليوم قبل حوالي 4356 سنة، لذلك نحتفل اليوم بذكرى تأسيس وطننا وهذا يمنحنا نحن الكوريين إحساسُا بالهوية الوطنية كشعب متميز ومصدر فخر كبير. كما نحتفل اليوم أيضًا بيوم القوات المسلحة والذي يوافق الأول من أكتوبر".

وأوضح السفير أن هذه الأمسية تعد أول حفل عيد وطني أقوم باستضافته بالقاهرة.

الحرب الكورية

وقال: السيدات والسادة، كما تعلمون جميعا، فقد نهضت كوريا من تحت أنقاض الحرب الكورية قبل 70 عاما، لتصبح قوة اقتصادية وديمقراطية رائدة ومحددة للاتجاه الثقافي.

و أصبحت كوريا الآن في المركز الثاني عشر بين أكبر الاقتصادات والمرتبة السابعة تجاريًا في العالم، وتعد إحدى الدول الأكثر ابتكارًا، وهي في مقدمة الدول في مجال التكنولوجيا المتطورة.

و تعد كوريا واحدة من أكبر مصنعي السيارات، وبناء السفن، و منتجي الصلب، ومصنعي بطاريات السيارات الكهربائية على مستوى العالم.

وتتجاوز حصة كوريا في السوق العالمية لأشباه الموصلات (شرائح الذاكرة) 70%.

وفي هذا العام أصبحت كوريا الدولة السابعة في العالم التي تنجح في إطلاق الأقمار الصناعية إلى المدار باستخدام صاروخ فضائي محلي الصنع. أكثر من أي شيء آخر، كوريا هي الدولة الوحيدة في التاريخ الحديث للعالم التي تحولت من دولة متلقية للمساعدات الدولية إلى دولة مانحة للمساعدة الإنمائية الرسمية. وفي هذه الرحلة الرائعة من التحول والإنجازات، ندين نحن الكوريين بالكثير لمساعدة المجتمع الدولي، فضلا عن مثابرة الشعب الكوري وعمله الجاد.

من الحفل

وأردف: الآن نود أن نرد الجميل للمجتمع الدولي، ونود أن نتحمل المزيد من المسؤوليات والأدوار في المجتمع الدولي، ومع الرؤية والاستراتيجية الجديدتين لـ "الدولة المحورية العالمية"، والتي تسمى بإختصار GPS، ترغب حكومتنا في المساهمة بشكل أكبر في الحرية والسلام والرخاء في العالم، على أساس القيم المشتركة والتضامن. ومؤخرا، في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد رئيسي مجددا إرادتنا القوية لزيادة جهودنا في هذا الصدد.

وفي التغلب على التحديات العالمية مثل فجوة التنمية، والفجوة المناخية، والفجوة الرقمية، فإن كوريا على استعداد للعب أدوار أكبر ومشاركة ما حققته.

وكجزء من هذه المساعي، ترغب كوريا في استضافة معرض بوسان العالمي لعام 2030. بوسان، البوابة التي تربط قارة أوراسيا والمحيط الهادئ، ومركز الخدمات اللوجستية في المناطق الاقتصادية الكبرى، نحن واثقون أن بوسان لديها الكثير لتقدمه للسلام والازدهار العالميين. بوسان مستعدة! وبالإضافة إلى ذلك ومن خلال مبادرة الدولة المحورية العالمية (GPS)، ترغب كوريا في التواصل بقوة مع هذه المنطقة.

كما نخطط لاستضافة المؤتمر الافتتاحي لزعماء كوريا وأفريقيا في كوريا في يونيو من العام المقبل وذلك بحضور الـ54 قائد لدول القارة الإفريقية.

مصر تبرز كواحدة من أهم شركاء كوريا

وقال: لا شك أن مصر تبرز كواحدة من أهم شركاء كوريا في هذه المنطقة، مشيرًا إلى أن كلمات النشيد الوطني المصري "بلادي، بلادي، بلادي" مقتبسة من الخطاب الشهير للزعيم القومي الأسطوري مصطفى كامل.

وأضاف "لو لم أكن مصريًا، لوددت أن أكون مصريًا" بكل تواضع، هل لي أن أقول "أنا مصري. كلنا مصريون!" خلال الأشهر 4 الماضية، جئت لأتعلم مدى حب الشعب المصري لبلده، ومدى فخره بتاريخه وثقافته".

وأوضح السفير الكوري أن مصر، مهد الحضارة الإنسانية، أسرت العالم بتراثها الثقافي الرائع منذ آلاف السنين، وستظل مصدر إلهام للعالم.

من الحفل

زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكوريا

وقال السفير الكوري إنه منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكوريا في عام 2016، والتي نشطت الشراكة التعاونية الشاملة، تم تطوير العلاقات الكورية المصرية بشكل هائل ومستمر، ومصر من أكبر شركائنا في التصدير في القارة الإفريقية،و ارتفع حجم التجارة ثنائي الاتجاه إلى 3.2 مليار دولار أمريكي في العام الماضي.

وسعيًا إلى تحقيق إمكانات تجارية هائلة، ستبدأ قريبا بحسب السفير دراسة مشتركة للخبراء لمناقشة الأفكار الملموسة لإنشاء نظام تجاري ثنائي مفيد للطرفين مشيرا إلى أن مصر هي أيضًا واحدة من الوجهات الاستثمارية المهمة لكوريا في إفريقيا، وقد وصل الاستثمار الكوري في مصر الآن إلى 800 مليون دولار أمريكي مع 34 شركة كبرى تعمل في مصر، يصنعون الآلاف من فرص العمل القيمة للمصريين.

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