الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"مدبولي": الحكومة ستبدأ في تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي خلال "حكاية وطن"

خلال اجتماع اليوم
خلال اجتماع اليوم

تقدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال  اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورجال القوات المسلحة البواسل، ولشعب مصر العظيم، بمناسبة اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد.

وقال رئيس الوزراء،إأن هذا النصر سيظلُ ذكرى خالدة في ضمائر المصريين، حيث كان مُعجزة بكل المقاييس، ومَثلَ حينها عودة الحياة لمصر مرة أخرى، كما كان كاشفًا لصلابة القوات المسلحة التي تمكنت من عبور حاجز اليأس، وكل الموانع، بما في ذلك خط بارليف، إلى ضفة الأمل والنصر.    

كما استعرض رئيس الوزراء النتائج المهمة لمؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، متقدمًا بالشكر للوزراء على جهودهم في عرض حقائق ومؤشرات لما تم تنفيذه من مشروعاتٍ، خلال محاور جلسات المؤتمر على مدار أيام انعقاده الثلاثة، كما تقدم بالشكر أيضًا لكل من ساهم في خروج هذا المؤتمر في صورة تنظيمية مشرفة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن هذا المؤتمر أسهم في إظهار ما نفذته الدولة من مشروعات تنموية وخدمية غير مسبوقة، خلال فترة شهدت بدورها تحديات غير مسبوقة، الأمر الذي يجعل ما تحقق في هذه الفترة إنجازًا بكل المقاييس، مؤكدًا أن الحكومة ستواصل بذل أقصى الجهود في مختلف قطاعات البناء والتنمية.

كما أكد رئيس الوزراء، أن الحكومة ستبدأ في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الصادرة في مؤتمر "حكاية وطن... بين الرؤية والانجاز"، مع مُتابعة ذلك في مختلف القطاعات.

ولفت إلى أنه في ضوء توجيه رئيس الجمهورية للحكومة في كلمته بختام مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والانجاز"، بالعمل على بحث ودراسة حزمة المخرجات التي أفرزها الحوار الوطني، فقد تلقت الحكومة مخرجات وتوصيات الحوار الوطني، وتم تصنيفها، بحيث يتم إرسالها للوزارات المُختصة من أجل دراستها، بما يُسهم في تحقيق أكبر استفادة منها في مختلف القطاعات.

وتوجه الدكتور مصطفى مدبولي، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على زيارته التاريخية لمبنى مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، ولقائه بأعضاء الحكومة، مؤكدًا أن هذا المشروع كان حُلمًا لم يكن ليتحقق سوى بإرادة سياسية ومتابعة دائمة من الرئيس.

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