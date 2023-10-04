الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ختام فعاليات الدورة الأولى للخياطة بوحدة التدريب المتنقلة بأسوان

التدريب
التدريب

اختتمت فعاليات الدورة التدريبية الأولى لأعمال ومنتجات الخياطة بوحدة التدريب المتنقلة بمدرسة كامل يعقوب بنصر النوبة فى أسوان، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "مهنتك مستقبلك". 

وأشار فوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان إلى أن  ذلك يأتى فى إطار الجهود المبذولة برعاية وتكليفات وزير العمل حسن شحاته واللواء أشرف عطية محافظ أسوان من أجل دعم وتمكين المرأة إقتصاديًا، بالإضافة إلى تعزيز حصولها على فرص العمل المناسبة وتشجيعها لإقتحام سوق العمل الحر والمساهمة فى تحسين الظروف المعيشية لها ولأسرتها. 

عدد السيدات المشاركات 

وقد أوضح فوزى صابر أن الدورة التدريبية شارك بها 10 من السيدات المتدربات اللائى قدمن شكرهن للرئيس السيسى على هذه المبادرة الرائدة، مقدمن شكرهن وتقديرهن لوزير العمل ومحافظ أسوان ولجميع المسئولين القائمين على إتاحة مثل هذه التدريبات المجانية والتى ساهمت فى صقل خبراتهن وإكتسابهن مهارات التفصيل والخياطة. 

كما طالبت المتدربات بتكرار والتوسع فى تنظيم هذه التدريبات المجانية ليستفيد منها جميع أقرانهن من أهالى نصر النوبه. 

وفى سياق آخر كان قد شارك اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عبر تقنية الفيديو كونفرانس فى إجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة القابضة للسياحة والفنادق برئاسة وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمود عصمت رئيس الجمعية، وبمشاركة المختصين من الجهات المعنيةِ

وقد تناول الإجتماع مناقشة الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى الجديد والهادفة للنهوض والإرتقاء بكافة الأعمال خلال الفترة الحالية. 

ومن جانبه أشاد اللواء أشرف عطية بالجهود المكثفة التى تقوم بها الشركة القابضة للسياحة والفنادق للإستغلال الأمثل للمنشآت السياحية والفندقة، توازيًا مع أنشطة التنمية العمرانية للمناطق السياحية فى ظل رؤية متكاملة وممنهجة للإرتقاء بصناعة السياحة طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية والتنفيذية فى هذا الشأن، للوصول للأهداف المرجوة التى تحقق عوائد إيجابية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى. 

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