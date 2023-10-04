الإعدام لمزارع قتل آخر بسلاحه بسبب حد زراعي فاصل بالبحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور، بمعاقبة مزارع بالإعدام شنقا؛ لاتهامه بقتل أخر بسبب خلافات حول أرض زراعية في محافظة البحيرة.



تعود أحداث القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا يفيد بقيام المتهم بقتل المجنى عليه بسلاح نارى بدائرة المركز، وتمكن الأهالى من التحفظ عليه.



كشفت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة بدر، عن قيام المتهم "م.ع" مزارع، باقتلاع بعض أشجار المانجو التي سبق للمجني عليه" ع. م" مزارع، بزراعتها بالحد الفاصل بين أرضيهما متعمدا بذلك إثارة حفيظة المجني عليه وذويه، عاقدا العزم ومبيتا النية علي قتل أحدهمم.



عقب نشوب مشاجرة أعد لذلك الغرض سلاح نارى مسدس، وحمله بطيات ملابسه، متأهبا لحضور المجني عليه وذويه لبلوغ مقصده، وعند حضورهم لأرضهم الزراعية، وملاحظتهم للأشجار المقتلعة نشبت بينهم مشاجرة فأشهر المتهم على أثرها السلاح النار وأطلق منه أعيره نارية صوب المجني عليه، مما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته.

تحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات دمنهور، التى أصدرت حكمها بالإعدام للمتهم.