أرقام مهمة في "نصر أكتوبر".. ملوك البحر

عرضت فضائية إكسترا نيوز، اليوم، تقريرا بعنوان "أرقام النصر في حرب أكتوبر.. ملوك البحر" يتضمن " لقطات نادرة عن حرب أكتوبر 1973.

ويحتفل الشعب المصرى والدولة المصرية خلال الشهر الجارى، بمرور 50 عامًا على ذكرى الانتصار الكبير للجيش المصري في معركة استرداد الأرض والكرامة.

أثبتت القوات البحرية المصرية خلال حرب أكتوبر أنهم بحق ملوك البحر، وخاضت القوات البحرية المصرية 4 معارك رئيسية بالصواريخ مع العدو الصهيوني، وإغراق 5 سفن حربية إسرائيلية، وقصف 12 هدفًا ساحليًا للعدو، وتدمير 29 قطعة بحرية للأعداء، بالاضافة إلى تمكن القوات البحرية المصرية من إسقاط 12 طائرة هليكوبتر للعدو، وصد 9 تصديات ناجحة لهجمات العدو.

وضربت القوات البحرية المصرية حصارًا صارمًا على الموانئ الإسرائيلية في البحرين الأحمر والأبيض.