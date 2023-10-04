الأربعاء 04 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 13 متهمًا بترويج الهيروين والحشيش فى المنوفية

هيروين
هيروين

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط 13 شخصًا بحوزتهم هيروين وحشيش في شبين الكوم، بمحافظة المنوفية.

وتداول على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تعليق تضمن الادعاء بسرقة بوابات المدافن وانتشار ترويج المواد المخدرة بمركز شبين الكوم بالمنوفية.

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات بشأن وقائع سرقة لبوابات المدافن، وبسؤال مستخدم الحساب أفاد بأنه قام بنشر التعليق المُشار إليه بقصد توعية المواطنين بسرعة تركيب بوابات لمقابرهم حرصًا على حرمة الموتى وتبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن.

كما تم توجيه عدة حملات أمنية بالمنطقة محل الشكوى أسفرت جهودها عن ضبط 13 شخصا بحوزتهم 9.030 كيلوجرام لمخدر الحشيش - كمية من مخدر الهيروين، بندقية خرطوش، 3 فرد محلى، عدد من الطلقات مُختلفة الأعيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

ضبط هيروين شبين الكوم وزارة الداخلية فيسبوك مركز شبين الكوم المواد المخدرة

مواد متعلقة

إصابة 7 تلاميذ بانقلاب أتوبيس مدارس فى المنوفية

9 وفيات و8 مصابين.. إنهاء تحريات حادث "إقليمي المنوفية"

الأكثر قراءة

بالأسماء.. التشكيل الجديد للوطنية للانتخابات بعد تغيير رئيسها

أول تعليق من ترامب على عزل رئيس النواب الأمريكى مكارثى

أعلام مصر وصور السيسى تتصدر المشهد أمام الشهر العقارى فى دمياط

غدًا.. فتح باب الترشح رسميًا للانتخابات الرئاسية حتى 14 أكتوبر

طعنات ذبحية وحروق بالجسم.. تفاصيل مقتل "دنيا" على يد زوجها بالقليوبية

وزير البترول: نعمل لتلبية الطلب على الطاقة محليًا وللدول الأخرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

تاريخ القوات المسلحة المصرية فى 5 آلاف عام! (1)

مدحت بشاى

خطايا السنة الإخوانية السوداء

مؤمن المحمدي

الكباب

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل) مُنحنى العنف وآليات التفكيك (2)

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (5)

وائل لطفي

إنجازات الماضى وتحديات المستقبل

منى رجب

العبور الي الجمهورية الجديدة

ماجد حبته

الفقر.. المخدرات.. والفوضى

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الحرب والإيمان.. كتاب جديد فى إسرائيل عن حرب أكتوبر: المعارك الصعبة والأسر

الأمم المتحدة: إسرائيل هجّرت 13 أسرة تضم 44 طفلًا من جنوب الخليل

"أيام الدم والنار".. جولدا مائير تروى لحظات الرعب من "أكتوبر 73": اقتلونى إذا وصل المصريون إلى منزلى فى تل أبيب