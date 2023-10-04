ضبط 13 متهمًا بترويج الهيروين والحشيش فى المنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط 13 شخصًا بحوزتهم هيروين وحشيش في شبين الكوم، بمحافظة المنوفية.

وتداول على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تعليق تضمن الادعاء بسرقة بوابات المدافن وانتشار ترويج المواد المخدرة بمركز شبين الكوم بالمنوفية.

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات بشأن وقائع سرقة لبوابات المدافن، وبسؤال مستخدم الحساب أفاد بأنه قام بنشر التعليق المُشار إليه بقصد توعية المواطنين بسرعة تركيب بوابات لمقابرهم حرصًا على حرمة الموتى وتبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن.

كما تم توجيه عدة حملات أمنية بالمنطقة محل الشكوى أسفرت جهودها عن ضبط 13 شخصا بحوزتهم 9.030 كيلوجرام لمخدر الحشيش - كمية من مخدر الهيروين، بندقية خرطوش، 3 فرد محلى، عدد من الطلقات مُختلفة الأعيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.