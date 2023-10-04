الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة التضامن توجه بإنقاذ أسرة من المنيا

بلا مأوى
بلا مأوى

وجَّهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع بالوزارة، بشأن سرعة التعامل مع شكوى قد وردت من منظومة الشكاوي الحكومية، بالتزامن مع تداولها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث أشارت الاستغاثة إلى وجود أسرة بلا مأوى بمنطقة كورنيش النيل بمحافظة المنيا.

وعليه، توجه فريق التدخل السريع المحلي بالمنيا، بمرافقة مدير مديرية التضامن الاجتماعي  بالمنيا، إلى مكان الأسرة بلا مأوى بمنطقة كورنيش النيل، وتبين أن الأسرة تتكون من الزوج والزوجة وأربعة أبناء، بالإضافة إلى أن أم الزوجة تقيم مع الأسرة، وتم طرد الأسرة نتيجة عدم القدرة على سداد قيمة استئجار المسكن.

الاستضافة 

وفي هذا الإطار، تم نقل المواطن وأسرته إلى مركز استضافة المرأة، حيث تمت استضافة الزوجة ووالدتها والأبناء بالمركز مؤقتًا؛ لحين استئجار مسكن مناسب للأسرة بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية.

وفي السياق ذاته، وجَّهت وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المركزي بسرعة التعامل مع شكوى رابعة وردت من منظومة الشكاوي الحكومية برئاسة مجلس الوزراء، حيث أشارت الشكوى إلى وجود مواطن مسن بلا مأوى بشارع الحاجب بمنطقة شبرا مصر بمحافظة القاهرة، علمًا بأن المواطن يعاني من حالة إعياء شديد وقرح فراش وكسر بالقدم.

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وفي هذا الإطار، تم تكليف فريق التدخل السريع المحلي بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة، وفور وصول أعضاء الفريق إلى موقع الشكوى تبين صحة المعلومات، وقد تطلب الأمر قيام المختصين بالمنظومة بالتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية، وكذا التنسيق مع المسئولين بمستشفى شبرا العام، وعليه تم نقل المواطن بمعرفة فريق التدخل السريع المحلي بمديرية القاهرة.

في حين تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التقييم الطبي لحالة المواطن، وفور الانتهاء من التقييم الطبي والاطمئنان على الحالة الصحية للمواطن، فقد تم نقل المواطن إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، لتلقي كل أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية.

نيفين القباج التضامن التدخل السريع الشكاوى الحكومية فيس بوك

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