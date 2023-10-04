وزير العمل يشهد حلف "اليمين القانونية" لـ39 مفتشًا جديدًا

شهد وزير العمل حسن شحاتة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حلف "اليمين القانونية" لـ39 مفتش عمل من 9 محافظات، وذلك قبل تسلم مهامهم كمفتشي عمل، وذلك في إطار حرص وزارة العمل على استقرار مناخ العمل وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج 'عمال وأصحاب عمل".

توجيه "المفتشين الجُدد" بالجدية في العمل وتطبيق القوانين

وبحسب بيان صحفي اليوم الأربعاء، أوضح الوزير أن "الوزارة" تَضخ اليوم دماءً جديدة من مفتشي العمل في المديريات، مطالبًا المفتشين الجُدد بأن يكونوا نواة لجيل جديد يتصف بالسمعة الطيبة، والإخلاص في العمل لتحسين صورة الوزارة لدى الرأي العام.

وشدد وزير العمل على مفتشى العمل بالمديريات على تفعيل آليات عملهم خلال التفتيش على المنشآت، للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقوانين ذات الصلة، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الانتاجية، من أجل توفير بيئة عمل آمنة، مع تحسين الصورة المجتمعية عن أجهزة العمل الميدانية، وتوضيح دورها المهم التى تقوم به بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتقديم خدمة أفضل.

اليمين القانونية لمفتشي العمل

يجدر بالذكر أن نص اليمين القانونية كانت: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهام وظيفتي بأمانة وإخلاص، وألا أفشي سرا من أسرار المهنة أو أي اختراع صناعي اطلع عليه بحكم وظيفتي وحتى بعد ترك العمل، والله على ما أقول شهيد"..ويمثل المفتشين الجدد 9 مديريات عمل هى: القاهرة، والدقهلية، والاسكندرية، وجنوب سيناء، وسوهاج، والجيزة، وأسوان، والأقصر، وبني سويف.. وحضر مراسم حاف اليمين عدد من قيادات الوزارة.

ويتولى مفتشو العمل مهام متابعة مدى التزام المنشآت الخاصة بتطبيق التعليمات الصادرة من وزارة العمل وتطبيق الضوابط الخاصة بسوق العمل وتنظيم العمل داخل منشآت القطاع الخاص.