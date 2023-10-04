كرم جبر يكشف تطور العلاقات الخارجية المصرية خلال السنوات الماضية فى عهد الرئيس السيسى

أوضح الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كيف تطورت العلاقات الخارجية المصرية خلال السنوات الماضية في عهد الرئيس السيسي، قائلًا: "إنه بعد عام 2012 كانت نبرة الشماتة عالية جدًا، حيث كان الجميع يتسائل عن مصر ودورها، كما أن هناك الكثير لم يكن ينتقد وإنما كانوا يشمتون ويسخرون".

ثقل ودور مصر بعد تولي الرئيس السيسي

وأضاف كرم جبر، خلال لقائه ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة cbc، أنه بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي القيادة السياسية، رأينا شكل الجولات الرئاسية، حيث كان ينهي زيارته من الصين ليذهب إلى أمريكا ومن ثم إلى الهند، وفيتنام وأوروبا وكل دول العالم، وبالتالي أصبحت مصر دولة لها ثقل وقرار.

وأشار إلى أن آخر حوار أجراه الرئيس أوباما في مجلة أتلانتيك قبل خروجه من الرئاسة بأيام، وقد تحدث فيه عن الشرق الأوسط الجديد، وقال فيه بأن القوى المتواجدة هي إيران، تركيا في القلب، وإسرائيل، أما بقية الدول فليس لها دور وإنما هي مجرد "كومبارس"، مؤكدا أن هذه النظرة قد تغيرت تماما، حيث أصبح بوجد في القلب دولة محورية لها دور مهم وعلاقات ممتدة مع كل دول العالم ويتمتع رئيسها بالثقة والاحترام، حيث شاهدنا القمة الإفريقية في روسيا وأخرى في الصين، بالإضافة إلى انضمام مصر إلى بريكس، مؤكدا أن الدور والمكانة لا يتم اكتسابها بالخطب أو بالشعارات ولكن من خلال العمل الدؤوب.