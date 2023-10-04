الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كرم جبر: إسرائيل عقبة فى سبيل تحقيق السلام فى المنطقة

كرم جبر
كرم جبر

أوضح الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أهمية استقرار وتعميق السلام في المنطقة، قائلًا: " إن إسرائيل هي العقبة في سبيل تحقيق السلام".

 

إسرائيل تنتهج السياسة العدوانية 

وأضاف جبر، خلال لقائه ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة cbc، أن السياسات الإسرائيلية كلها لا تسعى لتحقيق السلام، ولكن فرض القوة والهيمنة وتغيير المعادلة على أرض الواقع، لافتًا إلى أن إسرائيل لا تريد أن تؤمن بأن وجودها في المنطقة رهن بالسلام، حيث تعتمد إسرائيل على القوة المفرطة واقتحام أماكن الفلسطينيين واعتقال المدنيين ورميهم في السجون.

 

 وتابع: "إذا كان هذا الأمر يحقق لإسرائيل الأمن والسلام، وأن تعيش كدولة طبيعية في المنطقة، كان ليتحقق من 70 سنة، اسرائيل منذ سبعين سنة وهي ترتكب المجازر والمذابح، ومازلت تنتهجين نفس السيناريو، لكن هل حققت المجازر والمذابح والسياسة العدوانية لإسرائيل السلام والأمن لها؟.. الإجابة أنها لم تحقق ولن تحقق ولا بعد 100سنة ولا 200 سنة". 

 

وأوضح أن هناك شعب مؤمن بقضيته، كما أن هناك أجيال جديدة ترضع من أثداء أمهاتهم البطولة والإيمان بالقضية وبالتالي فإنهم لن يضحوا ببلادهم.

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