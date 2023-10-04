الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إنتر يحقق فوزه الأول فى الأبطال على حساب بنفيكا بهدف تورام

إنتر وبنفيكا
إنتر وبنفيكا

فاز فريق إنتر الإيطالي على ضيفه بنفيكا البرتغالي بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما الثلاثاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز ريال سوسيداد الإسباني على ريد بول سالزبورج النمساوي 2 -0.



ويدين إنتر ميلان بالفضل في هذا الفوز للاعبه ماركوس تورام الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 62.

 

ورفع إنتر ميلان، وصيف النسخة الماضية، رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف ريال سوسيداد.

 

في المقابل ظل فريق بنفيكا بلا رصيد في قاع الترتيب.

 

وفي المباراة الثانية، فاز فريق ريال سوسيداد على مضيفه ريد بول سالزبورج النمساوي 2-0.

 

وسجل هدفي ريال سوسيداد ميكيل اويارزابال وبرايس مينديز في الدقيقتين السابعة و27.

 

ورفع ريال سوسيداد رصيده إلى أربع نقاط في صدارة الترتيب مؤقتا، حيث تعادل مع إنتر ميلان الإيطالي 1-1 في الجولة الماضية.

 

وتوقف رصيد سالزبورج عند ثلاث نقاط فقط، كان قد جمعها من فوزه على بنفيكا البرتغالي 2 / صفر في الجولة الأولى.

إنتر بنفيكا ريال سوسيداد ريد بول سالزبورج دورى الأبطال

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