الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ردا على طرد مدير "سبوتنيك".. روسيا تستدعى سفير مولدافيا

وزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية

استدعت وزارة الخارجية الروسية سفير مولدافيا لدى موسكو، للاحتجاج على ما سمته "اضطهاد" وسائل الإعلام الروسية في هذا البلد، عقب طرد المدير المحلي لوكالة سبوتنيك للأنباء، الشهر الماضي.

وقالت الوزارة في بيان: "تلقى الجانب المولدافي احتجاجا شديدا على الاضطهاد المستمر بدوافع سياسية لوسائل الإعلام الناطقة بالروسية في مولدافيا".

وأشار البيان إلى طرد مولدافيا، في 13 سبتمبر، المسؤول عن فرع سبوتنيك المولدافي فيتالي دينيسوف، الذي تتهمه تشيسيناو "بالتضليل والدعاية".

وقررت روسيا ردا على ذلك حظر دخول "عدد من الأشخاص المتورطين بشكل مباشر في تقييد حرية التعبير وحقوق الصحفيين الروس في مولدافيا، وكذلك في تأجيج المشاعر المعادية لروسيا"، بحسب البيان.

وفي مارس العام الماضي، تم حظر بث "سبوتنيك" و"آر تي" في الاتحاد الأوروبي، على التليفزيون والإنترنت؛ لاتهامهما بأنهما "أدوات يستخدمها الكرملين للتضليل"، وذلك باتفاق الأعضاء الـ27.

ومنذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، انتقدت الرئيسة المؤيدة لأوروبا، مايا ساندو، بانتظام، "التدخلات ومحاولات الإطاحة التي تدبرها موسكو"، حسب قولها.

يشار إلى أن وزارة الخارجية الروسية استدعت السفير البلغاري لدى موسكو، قبل نحو أسبوع، وقدمت احتجاجا رسميا له على طرد رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية من صوفيا، مع اثنين من رجال دين في الكنيسة، تحت ذرائع وصفتها بـ"الكاذبة، وبطريقة مهينة".

وزارة الخارجية الروسية الخارجية الروسية موسكو سبوتنيك وسائل الاعلام الروسية

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