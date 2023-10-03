الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: الرئيس السيسي أول من اهتم بذوي الهمم وحافظ على حقوقهم

مواطن يدعم الرئيس
مواطن يدعم الرئيس

قال عبد الكريم درويش، مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أول من اهتم بذوي الهمم وحافظ على حقوقنا ومنحنا حياة كريمة.

وتابع أن هناك أولويات كثيرة حرمنا منها لسنوات طويلة فكنا من المهمشين، والمسلوبين الحقوق حتى جعلنا الرئيس السيسي من قائمة الأولويات.

وأضاف أن هناك امتيازات كثيرة حصلنا عليها سواء في التعاملات المالية أو في تأهيل المؤسسات والهيئات الحكومية بتسهيلات لذوي الهمم في الحركة والانتقال.

وأكمل المواطن المصري، أن المؤسسات الحكومية شهدت تطور كبير في تجهيزاتها لتناسب وتكون لائقة بالمواطن المصري، مشيدا بما خصصته الدولة المصرية من خدمات خاصة لكبار السن وذوي القدرات الخاصة لتحتوي كافة فئات المجتمع المصري.

وأشاد بما تبذله الدولة المصرية من جهود كثيرة لدعم البسطاء ليحصلوا على أبسط حقوقهم في عيش حياة كريمة. 

 

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