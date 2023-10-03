حزب المؤتمر: يجب على الحكومة عرض ما أنجزته بشكل سنوى (فيديو)

قال الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن فعاليات مؤتمر "حكاية وطن" جاءت متأخرة، ولا بد على الحكومة أن تعرض ما أنجزته بشكل سنوي، حتى يعلم الناس ما تم خلال تلك الفترة بشكل دائم ومستمر.

وأضاف "مرشد"، خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، اليوم الثلاثاء، أن الأحزاب تختلف في طبيعتها وأيديولوجيتها وأهدافها، مشيرًا إلى أن هذا الاختلاف هو أمر طبيعي، وإلا سيكون هناك حزب واحد شمولي.

مرشحنا هو الرئيس عبدالفتاح السيسي

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، أنه في يوم 28 أغسطس جرى عقد اجتماع للمكتب السياسي، وتناقشنا حول جميع الأسماء المرشحة في الانتخابات الرئاسية، معقبًا: "أننا رأينا من عمل لمدة 10 سنوات، ووضع برنامجًا للتنمية المستدامة 2030، وبعد دراسة الأسماء، قررنا ألا ندفع بمرشح، ومرشحنا هو الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن هناك فارقًا بين القدرة والطموح والآمال، وبين ما تفرضه الحياة الحزبية، حيث إن هدف الأحزاب إما المشاركة أو الحكم، وبالتالي فلا بد من التفكير في المشاركة في جميع الاستحقاقات، ونحن قررنا أن ندعم الرئيس السيسي، وبالتالي أصبح هو مرشحنا في الانتخابات".