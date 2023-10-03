الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المشدد للمتهمين بخطف وسرقة صاحب محل وطالب بالإسكندرية

محكمة جنايات الإسكندرية
محكمة جنايات الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبد المطلب سرحان بمعاقبة حضوريا للمتهم الرابع وغيابيا للباقين، اولا بمعاقبة كل من " م.ج.م" و" ك.ا.ك" و" س.ح.س" بالسجن المشدد 10 سنوات عما أسند إليهم والزمتهم بالمصاريف الجنائية، وبالسجن المشدد 3 سنوات للمتهم " م.ي.ع" عما أسند إليه والزمتة بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامهم بخطف والتحايل علي صاحب محل وطالب وسرقتهما الإكراه، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار عبد الفتاح فريد الزارع، والمستشار عمرو محمد عبد المطلب، والمستشار شريف عبد المقصود إبراهيم، وسكرتير المحكمة وليد محمد محب.

بلاغ بقيام المتهمين بخطف المجنى عليهما 

ترجع احداث القضية المقيدة، برقم 12861 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزة اول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة المنتزة اول، يفيد ببلاغ من المجني عليهما بقيام المتهمين بخطفهم بالتحايل بدائرة القسم.

التحريات المتهمين اوهموهم بتبديل عملات أجنبية 

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة اول، أنه علي اثر رغبة المجني عليه الاول " أ.ع.ع" صاحب محل، في تبديل عملة وطنية باخري اجنبية وتواصل المجني عليه الثاني " أ.س.ال" طالب، مع المتهم الأول " م.ج.م" عاطل، وحدد موعد لتنفيذ ذلك فانتقل المجني عليهما وبحوزتهما المبلغ المالي المراد استبداله وذاك لمقابلة المتهم الأول، والذي تمكن من استدراجهم للشقة السكنية محل الواقعة خاصة المتهم الرابع " م.ي.ع" لاتخاذها مكان امان لعملية الاستبدال اللي أنهم فؤجوا بالمتهمين جميعا ومعه المتهم الثالث "س.ح.س" بإشهار أسلحة بيضاء في مواجهتهما وتهديدهما، وتمكن أحدهم من الاستيلاء على المبلغ المالي والاستيلاء علي هواتفهم المحمولة وتركوهم، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض الواقعة على النيابة العامة التي تولت التحقيق، وقررت إحالة المتهمين الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهمين في جلستها المنعقدة.

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