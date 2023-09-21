الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المشدد 5 سنوات للمتهمين بسرقة طالبة أجنبية بالإكراه في الإسكندرية

ارشيفيه
ارشيفيه

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار بلال محمد إبراهيم أبوالسعود، بمعاقبة حارس عقار وأخري غيابيا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات عما أسند إليهما وألزمتهما بالمصاريف الجنائية بعد اتهامهما بسرقة طالبة بالإكراه.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار شريف محمد مجدى الجندى، والمستشار رامه سعد محمد وسكرتير المحكمة مصطفى عبدالعظيم.

بلاغ من طالبة بسرقتها
ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 14130 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة ثان، يفيد ببلاغ بقيام المتهمان بسرقة المجني عليه بدائرة القسم.

مشاجرة مع حارسة عقار 
وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثان، أنه على أثر قيام المجني عليها “آ.ك.م، طالبة تحمل جنسية دولة إفريقية، إقامتها بوحدة مؤجرة من المتهم الأول "د.خ.د" حارس عقار وعقب نشوب مشادة كلامية بينه وبين المستأجرة تدخلت المتهمة الثانية "أ.ف.إ" حارسة عقار وتعدت علي المجني عليها، بالضرب وأحدثت لها خدوشا بساعدها الأيمن باستخدام أظافرها مما بث الرعب في نفسها.

وتمكنت المتهمة الثانية من نزع هاتفها المحمول من يدها والاستيلاء علي حقيبة يدها ،وما تحوي من مبلغ مالي ومستندات خاصة ولاذا المتهمان من محل الواقعة.

وتولت النيابة العامة التحقيق وقررت إحالة المتهمين الي جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين في جلستها.

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