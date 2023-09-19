المشدد 5 سنوات لعامل سرق موظفا بمستشفى في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد النبى عبد المطلب، رئيس المحكمة، بمعاقبة عامل غيابيا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، عما أسند إليه، ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة المقضى بها وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه سرقة بالإكراه.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار سمير عبد السميع على، والمستشار أشرف سامى سعد، والمستشار وائل محمد صبرى، وسكرتير المحكمة أحمد عبد الرحمن.

بلاغ من المجني عليه لسرقته بالإكراه

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 38177 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان يفيد ببلاغ من المجنى عليه بقيام المتهم بسرقته بالإكراه، بدائرة القسم.

التحريات: المتهم تعدى على المجني عليه وفر هاربا

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان، أنه حال عودة المجنى عليه "ن.ا.ف" مدخل بيانات بمستشفى، استوقفه المتهم "أ.س.ع" عامل، وقام بسرقته كرها عنه بسلاح أبيض، وعند محاولة المجنى عليه اللحاق به تعدى المتهم على المجنى عليه بالسلاح الأبيض وإصابته ولاذ بالفرار، وحرر محضر بالواقعة، وبعرض صورة المتهم على المجنى عليه تعرف عليه، وقرر أنه مرتكب الواقعة، وبالعرض على النيابة تولت التحقيق وقررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهم في جلستها.



كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله خطاب، رئيس المحكمة، بمعاقبة عامل زراعي بالسجن المشدد 15 سنة، عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، بعد اتهامه بسرقة ربه منزل بالإكراه، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار خالد عبد السلام خلف، والمستشار وائل عزيز حسن مهنا والمستشار الدكتور إيهاب السعدني.



ترجع أحداث القضية رقم 2635 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد ببلاغ من المجني عليها، بقيام المتهم بسرقتها تحت تهديد السلاح بمحل سكنها بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان، أنه خلال تواجد المجني عليها ف.ع.ا" ربة منزل، بمنزلها فؤجئت فجر يوم الواقعة، بوجود المتهم "م.ف ع" عامل زراعي بغرفة نومها وبحوزته سلاح أبيض سكين وأشهره في وجهها لبث الرعب في نفسها، ثم كمم فمها وأحكم وثاقها بلاصق بلاستيكي، وتمكن من تلك الوسيلة القسرية من سرقة عدد 4 خواتم ودبلة وقراطين من الذهب ومبلغ مالي قدرة 5 آلاف جنيه، ثم فر هاربا من نافذة المطبخ.

وبتقنين الإجرءات تم ضبط المتهم ، أثناء بيع المشغولات الذهبية لأحد محلات الصاغة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.