السجن من 3 إلى 10 سنوات لـ 3 متهمين بسرقة شخص بالإكراه في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي ساري حنيش، رئيس المحكمة، بمعاقبة كل من " ر.ر،خ" بالسجن المشدد 10 سنوات والسجن 3 سنوات لكل من " ي.ا.خ" و " ك.ا.ك"، عما أسند إليهم وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامهم بالسرقة شخص بالإكراه في الطريق العام.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار أشرف كامل أبو زينة، والمستشار أحمد محمود إبراهيم، وسكرتير المحكمة عادل عزت.

تفاصيل أحداث القضية

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 5257 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية أول، يفيد بقيام المتهمين بسرقة حقيبة من المجني عليه بالطريق العام بدائرة القسم.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، أنه حال عودة المجني عليه " ع.ا.ع" من عمله وكان في انتظار أحد أقاربه بالطريق العام فؤجي بقدوم دراجة بخارية ، يستقلها كل من " ر.ر،خ" و" ي.ا.خ" و "ك.ا.ك"، تسير عكس الاتجاه مسرعة ثم قام الاول بسرقته بأن انتزع من يده حقيبتين من يده ، وبداخلهما عدة شخصية ومبلغ مالي وكارنيهات جهة عمله وبطاقته الشخصية وجهاز لاب توب ولاذوا بالفرار، وبتقنين الاجرءات تم القاء القبض عليهم، وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته علي العهدة الشخصية ومبلغ مالي وبضبط المتهمان الثاني والثالث عثر بحوزتهم علي جهاز اللاب توب ومبالغ مالية وكارنيهات جهة عمل المجني عليه، واقر المتهمين بارتكاب الواقعة، بأن أنفقوا فيما بينهم علي اصطياد أحد ضاحياهم بالطريق العام، مستقلون دراجة بخارية، قيادة المتهم الثالث ،وحيازة المتهم الثاني سلاح أبيض ، وقيام المتهم الأول بنزع الحقيبتين من المجني عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق التي قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين.

