بعثة أممية تاريخية إلى كاراباخ لاحتواء الوضع الإنسانى.. هل تنجح فى مهمتها أم وصلت متأخرًا؟

وصلت بعثة تابعة للأمم المتحدة، إلى إقليم كاراباخ، للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود، لتقييم الاحتياجات الإنسانية، وبحث سبل الدعم اللازمة في الإقليم، بعد مطالبات عدة من أرمينيا التي تزعم أن أذربيجان تقوم بتطهير عرقي للأرمن في إقليم كاراباخ، فما الذي يمكن أن تسفر عنه أعمال البعثة الأممية؟، كان ذلك موضوعًا مطروحًا للنقاش على قناة "القاهرة الإخبارية".

عضو البرلمان الأرمينى: بعثة الأمم المتحدة وصلت متأخرة بعد 9 أشهر

من جهته قال عضو البرلمان الأرميني أرتور تريان، إن أذربيجان تقوم بعملية تطهير عرقي ضد الأرمن في إقليم كاراباخ، وقامت بتطهير أكثر من 100 ألف من الأرمن تركوا منازلهم، وأصبحوا مهجرين ولاجئين، بحثوا عن ملاجئ في أرمينيا.

ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحويزي، في برنامج "مطروح للنقاش" إلى أن البعثة الأممية التي وصلت لإقليم كاراباخ كانت متأخرة، بينما كانت أرمينيا طالبت الأمم المتحدة على مدار 9 شهور، بأن ترسل بعثة لتتحقق من الوضع.

أذربيجان قامت بمنع وإعاقة ممر لاتشين الذي يربط كاراباخ وأرمينيا

وأردف أن أذربيجان قامت بمنع وإعاقة ممر لاتشين الذي يربط كاراباخ وأرمينيا، وعملت سياجًا على المنطقة بأكملها، كما لم تسمح بمرور عربات الإسعاف لإغاثة المرضى.

وتابع: "قامت أذربيجان بعمل سياج يمنع استخدام ممر لاتشين، والمجتمع الدولي طالب بإزالة العوائق والحواجز، وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، من ضمن من طالبوا بإزالة العوائق، كما أن البرلمان الأرميني طالب بإزالة الحادث، وكانت هناك جلسة استماع في كارباخ، لم تحضرها أذربيجان وتركيا وألبانيا، وقالوا إن كاراباخ تعاني من حصار".

عضو البرلمان الأذرى: أذربيجان لا تمنع أى بعثة أممية من زيارة كاراباخ

بينما أكد عضو البرلمان الأذربيجاني تورال جانجالي، أن الأمم المتحدة نشرت بعثة خاصة بها في إقليم كاراباخ لأول مرة قبل 30 عامًا، وبعد تحرير أراضيهم، طلبوا من الأمم المتحدة إرسال بعثة لمراقبة الوضع الإنساني.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من خانكندي مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش"، أن أذربيجان لا تمنع أي بعثة أممية، وإنما أرمينيا خلال 30 عامًا منعت البعثات الأممية من الوصول لإقليم كاراباخ طوال فترة الاحتلال، واستخدمت جماعات مسلحة في المنطقة، وقامت الحكومة الأذرية بتحييدهم.

برلماني أذري: أذربيجان تقبل وجود أي مواطنين من الأرمن على أرض كاراباخ

وأردف أن أذربيجان تقبل وجود أي مواطنين من الأرمن على أرض كاراباخ، ومن يريدون النزوح بمحض إرادتهم إلى أرمينيا، فإن أذربيجان لن تمنعهم.

وتابع: "لا نمنع إقامة أي أرميني كمواطن أذربيجاني بجواز سفر أذري، ويجب أن يحترموا قوانين أذربيجان، والأرمن الذين سيفضلون البقاء في كاراباخ كمواطنين أذريين سيتمتعون بكل الحقوق التي يتمتع بها أي مواطن أذربيجاني، لأن أذربيجان فيها العديد من العرقيات التي تتعايش مع بعضها في سلام".

لا توجد أدلة على انتهاكات أذربيجان وخوف الأرمن أسبابه تاريخية

وأشار إيهاب عمر، الكاتب الصحفي، إلى أن البعثة الأممية التي وصلت إلى إقليم كاراباخ، وصلت متأخرة بعد أن انتهى الأمر، وأصبح الإقليم فارغًا بعد أن هاجر 90% من سكانه الذين كانوا يقيمون فيه منذ مئات السنين.

الأرمن تملكتهم حالة رعب لأسباب تاريخية وليست واقعية

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش"، أنه لا توجد إشارات لانتهاكات إنسانية من سلطات أذربيجان تجاه الأرمن، لكن أرمن أذربيجان تملكتهم حالة من الرعب نتيجة المشاكل التاريخية التي تعرضوا لها على يد تركيا المتحالفة حاليًا مع أذربيجان.

وأشار إلى أن أرمن جمهورية أرتساخ التي أعلن عن حلها بعد 32 عامًا من الاحتلال يقومون بهجرة طواعية إلى أرمينيا.

وأوضح أن قوات حفظ السلام الروسية في إقليم كاراباخ لم تتدخل خلال اجتياح القوات الأذربيجانية للإقليم، لأن روسيا تعاقب أرمينيا على ميلها للدول الأوروبية والغربية وابتعادها عن تحالفها مع روسيا.