نجل قائد "فاجنر" السابق يعرض منزل والده للبيع: "لأى مشترٍ شجاع"

عرض بافيل بريغوجين، وهو ابن يفغيني قائد قوات فاجنر الذى مات منذ ما يقرب من 40 يومًا، عقارًا في منتجع البحر الأسود الواقع على سفح الجرف والذي كان ملكًا لوالده للبيع.

ويُعرض العقار للبيع بسعر مخفض للغاية لأي مشترٍ شجاع يرغب في العيش على بعد 20 ميلًا فقط من بوتين، حيث إن ابن أحد أمراء الحرب الروس عرض مخبأه السري بالقرب من قصر فلاديمير بوتين الذي تبلغ قيمته مليار جنيه إسترليني، وفق صحيفة ذا صن البريطانية.

تفاصيل المنزل

وأكد أن قطعة الأرض تبلغ مساحتها 431000 قدم مربع وتطل على منحدر في البحر الأسود، تتكون ملكية بريغوجين من 11 منزلًا وحمامي سباحة ومهبط للطائرات ورصيف خاص بالقرب من Cape Door.

ويُلاحظ أيضًا أن كاميرات المراقبة موجودة كل 10 أمتار حول العقار، لكن الوجود المخيف لحراس بريغوجين المسلحين اختفى منذ وفاة أمير الحرب، حيث تم بناء المخبأ بالقرب من قصر بوتين الباهظ الثمن عندما كان هو ومالك جيش فاجنر صديقين حميمين.

وقد انفجرت الطائرة التي كان يستقلها في السماء في حادث تحطم ناري، وقُتل جميع الأشخاص العشرة الذين كانوا على متنها، وسرعان ما خرجت مجموعة فاجنر لتعلن عن شكوكها في أن بوتين كان وراء "اغتياله".

وادعى آخرون أن شبيهه كان على متن الطائرة، وليس هو، وأن بريغوجين هرب بهدوء إلى الخارج.

وقد ورث الابن بافيل "كامل أصول" والده، بما في ذلك المنزل الواقع على قطعة أرض هادئة تبلغ مساحتها 431 ألف قدم مربع، وفقًا للتقارير، وشوهد بافيل وهو يسترخي في المنزل منذ وفاة والده في وقت سابق من هذا العام.

كما تم تصويره عاريًا على متن يخت فيتامين الضخم الذي يملكه والده بقيمة 4.35 مليون جنيه إسترليني، والذي يُفترض أنه جزء من ميراثه من والده الملياردير.

ويُعتقد أن بافيل يقضي معظم وقته هناك مع زوجته إيكاترينا إنكينا، ابنة قطب الأعمال المصرفية والمآدب في سانت بطرسبرج سيرجي إنكين.

وعلى الرغم من الاستمتاع بمنزل غيليندزيك الذي يقع على بعد 20 ميلًا فقط من منزل بوتين لقضاء العطلات، فقد تم عرضه للبيع اليوم، حسبما ذكرت تقارير في سان بطرسبرج.

ويتعارض المنزل المثير للجدل مع القواعد البيئية الحالية التي كانت موجودة في عام 2016، مما يشير إلى أن الرجل المعروف باسم طاهي بوتين حصل على بدل خاص لبناء منزله كما يريد.

وكشف المدير التنفيذي لمجموعة البيئة، المبادرة المدنية لمكافحة الجريمة البيئية، ديمتري شيفتشينكو، عن صور لمنزل بريغوجين، وأوضح كيفية تحايله على القواعد البيئية.

وقال: لا تزال المياه تتناثر في حوض السباحة، وهناك دش على الشاطئ لاستخدامه بعد السباحة في البحر، ولا تزال الغابة المحيطة مُسيجة.