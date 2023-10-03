الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"عبد الفضيل" يتلقى التهنئة لفوزه بالتزكية برئاسة قوى عاملة النواب

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

قدم النائبين محمد أبو العنيين وأحمد سعد وكيلي مجلس النواب، التهنئة للنائب عادل عبد الفضيل بمناسبة فوزة بالتزكية برئاسة لجنة القوى العاملة بالبرلمان.      

تهنئة وكلاء مجلس النواب      

جاء ذلك خلال  استقبال عبد الفضيل لوكيلي المجلس في مقر اللجنة للتهنية لهيئة مكتب اللجنة برئاسته.                        

كما امتدت التهنئة  إلى كل من سولاف درويش؛ وإيهاب منصور لفوزهما بعقد وكالة اللجنة؛ فضلا عن النائبة ألفت المحلاوي أمينا للسر.

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ترحيب بإعلان السيسي ترشحه للانتخابات

من ناحية أخرى، أعرب النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، باسمه وباسم 250 ألف عامل بالقطاعات الثلاثة، عن سعادته وشكره وتقديره، للرئيس عبد الفتاح السيسي لتلبية نداء ملايين المصريين وإعلانه الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة، لمواصلة الانجازات لبناء "الجمهورية الجديدة"، وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، ومواصلة مسيرة البناء والتنمية لتحقيق تطلعات وآمال وطموحات الشعب المصري، والاستمرار في تطوير الحياة السياسية والحزبية، فضلا عن تنفيذ المخرجات التي أفرزها الحوار الوطني التي من شأنها إيجاد قوانين وقرارات تسهم إلى حد كبير في حل المشاكل الضخمة التي تواجه البلاد خلال الفترة الراهنة.

وقال النائب عادل عبد الفضيل: إن الرئيس السيسي نجح في إنشاء الدولة المصرية من جديد، مؤكدا أن الانجازات التي تحققت في عهد الرئيس خلال السنوات العشر  الأخيرة غير مسبوقة، وأنه هو الأجدر والأكفأ لقيادة البلاد في المرحلة المقبلة لاستكمال هذه الانجازات لتحقيق الأمن  والأمان لشعب مصر العظيم والعبور بسفينة الوطن إلى بر الأمان.

وأشاد رئيس لجنة القوي العاملة بالبرلمان، بكلمات الرئيس في ختام مؤتمر حكاية وطن، التي شدد فيها على ضرورة استكمال الحلم ووعده بأن تكون تلك الفترة امتدادا لسعي مصر وشعبها، مؤكدا أن الرئيس السيسي هو رجل المرحلة المقبلة، عرفانًا بما قدمه في بدايات أعقاب يناير 2011 وصولًا إلى 30 ثورة يونيو 2013 التي أنقذت البلاد من الجماعة الإرهابية التي حاولت النيل من استقرار وأمن البلاد، وأنه خلال الفترة الماضية نجح في حماية الدولة المصرية من كل المخططات،ويحقق كل انواع الحماية والرعاية الاجتماعية للمواطنين رغم التحديات العالمية.

محمد أبو العنيين مجلس النواب وكيلي مجلس النواب تهنئة لجنة القوى العاملة النائب عادل عبد الفضيل

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