الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منطقة السويس الأزهرية تحتفل بذكرى المولد النبوى وانتصارات أكتوبر

جانب من الحفل
جانب من الحفل

احتفلت منطقة السويس الأزهرية، الثلاثاء، بذكرى المولد النبوي والذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر بمركز النيل للإعلام، بحضور د.مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية. 

كلمة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية 

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى الدكتور مؤمن الهواري كلمة تحدث فيها عن مولد الرسول (ص)، وفضائله وأخلاقه الحميدة ودعوته إلى البشرية جميعا، وأن الاحتفال بمولده يكون بإحياء سننه والقيم والمبادئ والأخلاق الكريمة، متناولاً حرب أكتوبر والنصر العظيم الذي حققه الجيش المصرى وكتب به ملحمة خالدة على مر التاريخ.

فقرات الحفل 

ثم توالت فقرات الحفل، ما بين الخطابة والأناشيد والتواشيح الدينية، والتي قدمها طلاب وطالبات معاهد منطقة السويس الأزهرية من المراحل الدراسية المختلفة.

في نهاية الحفل قدم د.مؤمن الهواري خالص الشكر والتقدير إلى جميع الحاضرين على مشاركتهم في هذا الحفل، كما وجه خالص الشكر إلى القائمين على هذا الحفل من العاملين بمنطقة السويس الأزهرية ومعاهدها.

الحضور 

حضر الاحتفالية آيات محمد حسن، مدير عام العلوم الثقافية، وفضيلة الدكتور السعدني علي، مدير عام الوعظ، والعقيد هاني، وأحمد شاكر، رئيس حي الجناين والأب انطونيوس، مندوب الكنيسة، ورمضان أبوالحسن، نقيب المعلمين بالسويس، والشيخ محمد فتحي، مديرية الأوقاف بالسويس، والدكتورة دينا محمود، مديرية الطب البيطري، وماجدة عشماوي مديرة مركز النيل للإعلام، وهدى رجائي، مدير إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة، ولفيف من القيادات الدينية والسياسية بالمحافظة وعدد من المعلمين والطلاب.

المولد النبوي احتفال الأزهر السويس منطقة السويس الأزهرية

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