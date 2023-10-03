الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

إلهام شاهين لـ"الدستور": "بدعم الرئيس السيسي لآخر العمر"

الفنان إلهام شاهين
الفنان إلهام شاهين

دعمت الفنانة إلهام شاهين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، لتولي حكم البلاد، وذلك بعدما أعلن ترشحه مساء أمس، واستكمالًا للإنجازات التي قدّمها لمصر والمصريين منذ توليه سدرة الحكم، وإنقاذ المصريين من شر الجماعة الإرهابية.

 

 

وقالت الفنانة إلهام شاهين، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "الرئيس عبد الفتاح السيسي قدّم الكثير من الإنجازات للبلاد، وأنا دعمت ترشحه مرة أخرى لاستكمال المسيرة والإنجازات التي بدأها منذ أن تولى الحكم، وسأظل أدعمه لآخر العمر".

 

وأكدت الفنانة إلهام شاهين، أن الرئيس السيسي لا يوجد منافسا له، كما أنه يعرف ويدرك جيدًا قيمة الفن والفنانين، ويعلم مدى تأثيرهم الإيجابي في المجتمع، ويدعمهم بشكل دائم ومستمر.

إلهام شاهين عن "ألفريدو": شخصية "سوسو" كانت مفاجأة بالنسبة لى.. شكرًا للمتحدة (خاص)

أحدث أعمال الفنانة إلهام شاهين

حققت حكاية "الفريدو" من مسلسل “55 مشكلة حب”، للراحل الدكتور مصطفى محمود، انتشارًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصًة بعد الدور المختلف الذي قدّمته الفنانة إلهام شاهين، والفنان أحمد فهمي، وتصدر من خلاله منصة البحث الأكثر شهرة "جوجل".

 

أبطال حكاية ألفريدو

الحكاية من تأليف عمرو محمود ياسين وورشته حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، وبطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسى، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.

 

مواعيد مسلسل الفريدو على قناة اون 

يُجدر الإشارة إلى أنه تعرض الحلقة الرابعة والحلقات المقبلة من مسلسل الفريدو، على قناة ON الساعة 8 مساء، والإعادة الساعة 2 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، كما تعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء والإعادة الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساء.

 

وتوجهت إلهام شاهين بالشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي تعمل دائمًا على إتاحة الفرص للشباب وتسببت في طفرة كبيرة في مجال الدراما خاصةً بعودة مسلسلات الأوف سيزون.

الفنانة الهام شاهين عبد الفتاح السيسي فترة رئاسية جديدة إلهام شاهين حكم البلاد

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