محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الرمد للعيون بعد انتهاء تطويرها (صور)

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أقسام مستشفى الرمد للعيون بحي شرق، بعد تطويرها ورفع كفاءة الأقسام بها للوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والاطمئنان على الوضع الصحي للمرضى بأقسام الاستقبال والعيادات المختلفة والتي تشهد اقبالًا كبيرًا من المواطنين.

يأتي ذلك في إطار متابعته الدورية والميدانية للمستشفيات والمراكز الصحية تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بتكثيف المرور والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بصفة دورية للتأكد من انتظام المنظومة وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

رافقه خلال الجولة التفقدية د.محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة والدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة والدكتورة كريستين تادرس مدير مستشفى الرمد وعبداللطيف فضالة رئيس حي شرق ومساعدي مدير المستشفى.

سعد: حريصون علي تقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمرضي بمختلف القطاعات

وتفقد المحافظ ومرافقوه أعمال التطوير بعيادات الاستقبال بمستشفى الرمد للعيون والمعامل وغرف الأشعة المقطعية والسونار كما تابع سير العمل بغرفة تقديم الخدمات لأصحاب بطاقة الخدمات وذوى الهمم تسهيلًا لهم كما التقى بعض المرضى والمواطنين المترددين على العيادات والتي تشهد اقبالًا كبيرًا من المواطنين واطمئن على جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم.

كما تابع سير العمل بمختلف الأقسام واستمع إلى بعض طلبات المواطنين موجهًا بسرعة الاستجابة لها واطمئن على انتظام العمل ومدى جودة الخدمات المقدمة للمرضى ثم تابع سير العمل بأقسام العمليات الصغرى والوسطى والكبرى التي تستقبل المرضى من مختلف قرى ومراكز المحافظة والمحافظات المجاورة وتقدم خدماتها للجميع وبخاصة العلاج على نفقة الدولة وأطمئن على صحة المرضى ومدى رضاهم عن الخدمات الصحية المقدمة لهم.

والتقى محافظ أسيوط وكيل الوزارة ومديرة المستشفى وبعض الأطباء والعاملين بالمستشفى موجهًا بضرورة المتابعة المستمرة لسير العمل بأقسام المستشفى ولقاء المترددين عليها والمرضى بصفة مستمرة للاطئمنان على جودة الخدمات المقدمة لهم ومدى رضاهم عنها ودراسة الاحتياجات بصفة مستمرة وحسن استقبال ومعاملة المرضى واستغلال الامكانات المتاحة من أجهزة طبية حديثة وامكانات طبية وبشرية.

وأوضح إلى متابعته المستمرة والمفاجئة لسير العمل بجميع المستشفيات والوحدات الصحية للتأكد من توافر جميع الخدمات الصحية للمرضى وانتظام العمل بها مؤكدًا على ضرورة تكاتف كافة الجهود لخدمة المرضى على أكمل وجه.

أشار إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة لدعم وتطوير القطاع الصحي معلنًا دعمه الكامل لهذا القطاع الهام والنهوض بمستشفى وعيادات الرمد بالمحافظة وتزويدها بأحدث الاجهزة الطبية لتلبية احتياجات المرضى في كافة التخصصات وأمراض العيون لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار.

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة