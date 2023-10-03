الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"الجريمة والعقاب" أول العروض الإنتاجية لمسرح نهاد صليحة.. تعرف على التفاصيل

افيش المسرحية
افيش المسرحية

تحت رعاية الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، يقدم مسرح نهاد صليحة أول عروضه الإنتاجية مسرحية الجريمة والعقاب عن رواية ديستوفسكى إعداد: مارلين كامبل وكيرت كولومبو، ترجمة: طارق عمار، إخراج: عماد علواني.

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"الجريمة والعقاب" بطولة نغم صالح، عبد الله سعد، كريم ادريانو بدءا من 11 أكتوبر 2023 على خشبة مسرح نهاد صليحه المكشوف.

ونهاد صليحة من مواليد شبرا 1945، تمنت وحلمت بمهنتها التي سوف تكون مستقبلها مثل كل الأطفال بأن تكون مراسلة صحفية حتى تجوب العالم، ودرست اللغة الإنجليزية حتى تدعم هذه الفكرة، ولم يخطر المسرح لها على بال على الرغم من أنها مارست التمثيل في مدرسة شبرا الثانوية، من خلال مسرحيتين لشكسبير، "كما تهوى "، "تاجر البندقية" وفي الأخيرة أدت دور شايلوك التاجر اليهودي.

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يقول جرجس شكري في مقال له بمجلة “نزوى”:" اختار رشاد رشدي نهاد صليحة لتشارك بالتمثيل في مهرجان شكسبير، حيث كانت الجامعة تحتفل بمولده بالتعاون مع معهد الفنون المسرحية، وأدت دور "هيرما" في مسرحية حلم ليلة صيف، وكأن شكسبير قدرها الذي سوف تسافر إلى بلاده بعد قليل وتشاهد  مسرحياته في مسقط رأسه، وبالفعل أدت الدور مع هناء عبدالفتاح ورباب حسين وسعيد طرابيك، وهذه المسرحية تم تقديمها في المهرجان كاملة، مع مشاهد من هاملت وعطيل، وأنطونيو وكليوباترا وأدت دور ديدمونة، وربما بدأ يراودها حلم التمثيل في تلك الفترة، ولكن لم يفارقها حلم السفر وما زالت تحب الإنجليزية".

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نهاد صليحة مسرح نهاد صليحة الجريمة والعقاب شبرا صليحه

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