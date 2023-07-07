ads
الجمعة 07 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"ثلاثة مقاعد في القطار الأخير" على مسرح نهاد صليحة.. الثلاثاء

بوستر
بوستر

يستقبل مسرح نهاد صليحة، بأكاديمية الفنون، الثلاثاء والأربعاء 11 و12 يوليو الجاري، 8 ونصف مساءً، العرض المسرحي "ثلاثة مقاعد في القطار الأخير" لفريق مسرح كلية الإعلام بجامعة القاهرة، تأليف وإخراج مايكل مجدي.

العرض مستوحى من حكايات حقيقية، ويدور حول ثلاث حالات انتحار حقيقية، حدثت بالفعل، وصمم له الإضاءة أبو بكر الشريف، ومكياج ماري روماني، وتأليف موسيقي رفيق جمال، ومدرب التمثيل باخوم عماد، استعراضات رحيل عماد، تصميم ملابس مارينا ميشيل.

يُذكر أن عرض "ثلاثة مقاعد في القطار الأخير" حصل على جائزة أفضل عرض مسرحي مركز أول من مهرجان القاهرة المسرحي للعروض الطويلة، كما حصد العرض 8 جوائز أخرى وهم، جائزة أفضل مخرج وجائزة أفضل مؤلف، ذهبت إلى المخرج مايكل مجدي، جائزة أفضل تصميم إضاءة (مركز ثاني) لمصمم الإضاءة أبو بكر الشريف، جائزة أفضل تصميم استعراضات (مركز ثالث) رحيل عماد، جائزة أفضل تصميم ملابس (مركز ثالث) مارينا ميشيل، جائزة أفضل ممثلة دور أول سلمى نصر، جائزة أفضل ممثلة دور أول (مركز ثاني) ياسمين أشرف، وجائزة التميز في التمثيل حصلت عليها إسراء سامح.

وتُعد هذه التجربة هي الثانية للمخرج مايكل مجدي مع فريق مسرح كلية الإعلام جامعة القاهرة، حيث أخرج لهم من قبل عرض "الدخان" عام 2019، وترشح العرض لجائزة أفضل ممثلة صاعدة في المهرجان القومي للمسرح المصري، كما حصل مخرج العرض مايكل مجدي على جائزة أفضل إخراج من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وحصل العرض أيضًا على العديد من الجوائز من مهرجان الساقية المسرحي، وهي أفضل عرض ومخرج وممثل وديكور واستعراضات.

أفضل عرض مسرحي المهرجان القومي للمسرح المهرجان القومي للمسرح المصري القومي للمسرح المصري القومي للمسرح جائزة أفضل مؤلف

الأكثر قراءة

"القاهرة الإخبارية": قوات إسرائيلية كبيرة تقتحم مدينة نابلس بالضفة الغربية

حكم من فاتته صلاة الجمعة بسبب النوم؟.. "الإفتاء" تجيب

"شينخوا": مصر تسعى لتكون بوابة إفريقيا للاستثمارات الصينية

حدث ليلًا.. مقتل شاب على يد صديقه بالزاوية الحمراء.. وانتشال جثة طفل من ترعة بالإسماعيلية

Threads يجذب مشاهير هوليوود والعرب.. و4 ميزات تتحدى تويتر

مع تزايد الاقبال.. أبرز الاشتراطات التى يجب توافرها بحمامات السباحة في المنشآت الفندقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

تنظيمات المسلمين السرية عبر التاريخ 3.. كيف نُحصّن بلادنا الآن وغدًا؟!

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «1-2»

ماجد حبته

داعش يلعب فى ألمانيا!

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

مدحت بشاى

صفاء وقصواء.. والإعلام الثقافى

محاسن السنوسي

واحة الـ3 ملايين نخلة مهددة بالفناء .. هل من منقذ معالى رئيس الوزراء؟!

أحمد الصغير

المرحلة الثالثة أو المعاصِرة.. وآخر عناقيد الدم

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينى فى اعتداءات للمستوطنين على نابلس

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين