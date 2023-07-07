"ثلاثة مقاعد في القطار الأخير" على مسرح نهاد صليحة.. الثلاثاء

يستقبل مسرح نهاد صليحة، بأكاديمية الفنون، الثلاثاء والأربعاء 11 و12 يوليو الجاري، 8 ونصف مساءً، العرض المسرحي "ثلاثة مقاعد في القطار الأخير" لفريق مسرح كلية الإعلام بجامعة القاهرة، تأليف وإخراج مايكل مجدي.

العرض مستوحى من حكايات حقيقية، ويدور حول ثلاث حالات انتحار حقيقية، حدثت بالفعل، وصمم له الإضاءة أبو بكر الشريف، ومكياج ماري روماني، وتأليف موسيقي رفيق جمال، ومدرب التمثيل باخوم عماد، استعراضات رحيل عماد، تصميم ملابس مارينا ميشيل.

يُذكر أن عرض "ثلاثة مقاعد في القطار الأخير" حصل على جائزة أفضل عرض مسرحي مركز أول من مهرجان القاهرة المسرحي للعروض الطويلة، كما حصد العرض 8 جوائز أخرى وهم، جائزة أفضل مخرج وجائزة أفضل مؤلف، ذهبت إلى المخرج مايكل مجدي، جائزة أفضل تصميم إضاءة (مركز ثاني) لمصمم الإضاءة أبو بكر الشريف، جائزة أفضل تصميم استعراضات (مركز ثالث) رحيل عماد، جائزة أفضل تصميم ملابس (مركز ثالث) مارينا ميشيل، جائزة أفضل ممثلة دور أول سلمى نصر، جائزة أفضل ممثلة دور أول (مركز ثاني) ياسمين أشرف، وجائزة التميز في التمثيل حصلت عليها إسراء سامح.

وتُعد هذه التجربة هي الثانية للمخرج مايكل مجدي مع فريق مسرح كلية الإعلام جامعة القاهرة، حيث أخرج لهم من قبل عرض "الدخان" عام 2019، وترشح العرض لجائزة أفضل ممثلة صاعدة في المهرجان القومي للمسرح المصري، كما حصل مخرج العرض مايكل مجدي على جائزة أفضل إخراج من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وحصل العرض أيضًا على العديد من الجوائز من مهرجان الساقية المسرحي، وهي أفضل عرض ومخرج وممثل وديكور واستعراضات.