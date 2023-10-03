الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد غياب 16 عاما.. مصطفى كامل يعود للسينما بفيلم جديد

الفنان مصطفي كامل
الفنان مصطفي كامل

يعود الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، للسينما من جديد، بعد مرور 16 عاما على مشاركته في آخر فيلم ظهر فيه، وهو فيلم "قشطة يابا".

 

وعلم "الدستور" أن الفنان مصطفى كامل سيبدأ يوم السبت المقبل، الموافق 7 أكتوبر، تصوير فيلمه الجديد "بيست تريند"، ويشاركه البطولة الفنان لطفي لبيب والفنان عمرو عبد الجليل، وسيكون العمل من إخراج مازن الجبلي.

 

وسيكون فيلم "بيست تريند"  كوميديا اجتماعية، وسيكون الفنان لطفي لبيب شخصية رئيسية فيه، رفقة الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، والفنان عمرو عبد الجليل، وتتصاعد الأحداث.

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فيلم مرعي البريمو

يُجدر الإشارة إلى أن الفنان لطفي لبيب، كانت آخر أعماله الفنية هو فيلم مرعي البريمو، وهو من بطولة الفنان محمد هنيدي، وشارك فيه مجموعة من النجوم، أبرزهم غادة عادل وعلاء مرسي.

الفنان مصطفى كامل يدعم الرئيس السيسي

يُجدر الإشارة إلى أن الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، شارك فى احتفالات محافظة الشرقية بانتصارات أكتوبر وتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

 

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