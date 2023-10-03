الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

طبيب بيراميدز يزف بشرى سارة للجهاز الفنى بشأن إصابة إبراهيم عادل

إبراهيم عادل
إبراهيم عادل

كشف الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن أن الأشعة التي أجراها إبراهيم عادل مهاجم الفريق وقائد المنتخب الأوليمبي، بعد وضع قدمه في الجبس مباشرة أثبتت سلامة وضعية الكسر الذي أصيب به في الكاحل خلال مباراة الجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف المنيري، أنه تم الاستقرار على وضع قدم إبراهيم عادل في الجبس، بدلا من إجراء جراحة في الكاحل، بعد عمل كونسلتو طبي مع الأستاذ الدكتور ناصف محمد ناصف استشاري جراحة القدم والكاحل، على أن يتم علاج اللاعب بدون تدخل جراحي.

وأشار طبيب بيراميدز، إلى أن العلاج يتمثل في تثبيت الكسر بعظمة الشظية، لمدة ٦ أسابيع مع المتابعة الأسبوعية بالأشعة للتأكد من سلامة وضعية الكسر بصورة دورية.

يذكر أن إبراهيم عادل، قد أصيب خلال مباراة فريقه أمام الجيش الرواندي، في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، الجمعة الماضي على استاد الدفاع الجوي، وغادر على إثرها الملعب ليحل بدلا منه مصطفى فتحي.

وكان نادي بيراميدز، قد نجح في خطف بطاقة التأهل لمرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وذلك على حساب الجيش الرواندي، بنتيجة 6/1، عقب انتهاء مواجهة الذهاب بالتعادل السلبي بدون أهداف.

سجل رباعية الفريق السماوي، مصطفى فتحي أربعة أهداف (سوبر هاتريك)، في الدقائق الـ18 و56 و61 و81، والمغربي وليد الكرتي ومواطنه محمد الشيبي في الدقيقتين الـ21 و69، من عمر المباراة.

اليوم.. بيراميدز يبدأ الاستعداد لمواجهة إنبي بالدوري

من جانب آخر، يعود فريق بيراميدز، لاستئناف مرانه الليلة، عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون، بقرار من البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق.

يأتي ذلك، ضمن استعدادات بيراميدز لمواجهة إنبي، الأحد المقبل 8 أكتوبر 2023، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

إبراهيم عادل
إبراهيم عادل
إبراهيم عادل
إبراهيم عادل
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