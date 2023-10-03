فرّاش يضرب طالبًا فى مدرسة ابتدائى بالفيوم (فيديو)

تسبب مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في حالة غضب بين أولياء أمور مدرسة “ملحقة المعلمين الابتدائية” بكيمان فارس في الفيوم، حيث يوضح فراش مدرسة يعتدي بالضرب على تلاميذ المرحلة الابتدائية أثناء حصة الألعاب.

وأثار هذا الفيديو غضب واستياء الأهالي والطلاب، مما أدى إلى مطالبتهم باتخاذ إجراءات صارمة ضد المعتدي وحماية حقوق الطلاب في المدرسة.

وطالب أولياء الأمور بمحاسبة الفراش الذي اعتدى على الطلاب ومدير المدرسة وجميع قادتها التعليمية لغياب دورهم الإشرافي والتوجيهي أثناء سير العملية التعليمية، خاصة مع الضعف المتزايد في مستوى الطلاب داخل المدرسة.

في السياق ذاته، قالت مروة عبد العزيز، مدير إدارة غرب الفيوم التعليمية، إنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع العامل ومشرف الفناء.