الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الفيوم يتابع انتظام العملية التعليمية بالمدارس

محافظ الفيوم يتابع
محافظ الفيوم يتابع انتظام العملية التعليمية

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، صباح اليوم الأحد، مدرسة "الشهيد لواء أحمد زكي لطيف الاعدادية بنات" التابعة لإدارة شرق الفيوم التعليمية، والتي تضم 14 فصلًا، بإجمالي 613 طالبة، حيث تفقد المحافظ الفصول الدراسية، واطمأن على سير الدراسة وانتظام الطالبات داخل الفصول، وذلك مع بداية انطلاق العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك بحضور، الدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية والتعليم، والأستاذ مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وسالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

محافظ الفيوم يهنئ الطلاب

وقدم محافظ الفيوم، التهنئة للطلاب والمعلمين والإداريين والهيئات المعاونة، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، مؤكدًا علي أهمية التعليم باعتباره أساس تقدم الشعوب وعمودها الفقري، مطالبًا الطالبات بضرورة الانتظام في الدراسة والمذاكرة، لتحقيق التفوق والتميز العلمي.

وشدد المحافظ، على حسن استقبال الطلاب في بداية العام الدراسي، وانتظام سير العملية التعليمية داخل المدارس، وتقديم كل سبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية، وممارسة الأنشطة المختلفة، موجهًا بأهمية تهيئة الأجواء والمناخ المناسب والجيد، والآمن والصحي أمام الطلاب والطالبات لتحفيزهم على الإنتظام، والتحصيل الدراسى بأعلى الدرجات العلمية.

وأكد المحافظ حرص الجهاز التنفيذي بالمحافظة، على متابعة سير العملية التعليمية بالمدارس بشكل منتظم، موجهًا رؤساء المدن والأحياء بالمحافظة، بضرورة التعاون مع مديري الإدارات التعليمية المختلفة، للإطمئنان والتأكد من جاهزية جميع المدارس لاستقبال الطلاب فى العام الدراسى الجديد، وتوفير الأجواء المناسبة للعملية التعليمية.

وكان قد شهد الدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فعاليات احتفالية مستشفيات جامعة الفيوم باليوم العالمي للصيادلة، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم.

جاء ذلك بحضور الدكتور حمدي إبراهيم القائم بأعمال عميد كلية الطب، والدكتور نجلاء الشربيني وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد صفاء الدين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور كريم سالم مدير مستشفى الباطنة، والدكتور زينب دخيل مدير التموين الطبي بالمستشفيات الجامعية، اليوم الاثنين، بقاعة المؤتمرات بكلية الطب.

محافظ الفيوم يتابع انتظام العملية التعليمية
محافظ الفيوم يتابع انتظام العملية التعليمية
محافظ الفيوم يتابع انتظام العملية التعليمية
محافظ الفيوم يتابع انتظام العملية التعليمية
محافظ الفيوم يتابع انتظام العملية التعليمية
محافظ الفيوم يتابع انتظام العملية التعليمية
محافظ الفيوم يتابع انتظام العملية التعليمية
محافظ الفيوم يتابع انتظام العملية التعليمية
بدء العام الدراسي الجديد محافظ الفيوم انتظام العملية التعليمية المدارس الطلاب

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