الجامعة المصرية اليابانية بالإسكندرية تعقد اللقاء التعريفي للطلاب الجدد

نظمت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، اليوم الثلاثاء، يومًا تعريفيًا للطلاب الجدد لتعريفهم بالجامعة وكلياتها وما تقدمه من برامج أكاديمية تؤهل الخريجين لسوق العمل.

وكذلك للتعريف بمميزات النموذج اليابانى للتعليم، والأنشطة الطلابية، بحضور الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة، والدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والتعليم وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

استثمار الخبرات اليابانية لإعداد الطالب لوظائف المستقبل

فى بداية اليوم التعريفي رحب الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة بالطلاب الجدد بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وهنأهم على القبول بالجامعة بعد اجتيازهم اختبارات القبول بنجاح، موضحًا أن الجامعة تستثمر الخبرات اليابانية فى إعداد الطلاب لوظائف المستقبل، حيث تؤهل برامج الجامعة الأكاديمية والتي تواكب المتغيرات فى احتياجات سوق العمل، الخريجين للمنافسة فى سوق العمل على المستوى المحلى والإقليمي والدولي.

وأشار الى أن الجامعة تمتلك معامل لا مثيل لها بالشرق الأوسط،ومجهزة بأحدث أجهزة تكنولوجية فى العالم لا تتوافر تحت سقف واحد فى اى جامعة فى مصر.

واستعرض عدلى، طبيعة الجامعة المصرية اليابانية، موضحًا أنها أول جامعة بحثية أنشئت بالشراكة بين الحكومتين المصرية واليابانية، وتعد أول جامعة تحمل اسم اليابان خارج حدودها.

محاور الخطة الاستراتيجية للجامعة

وأشار إلى أن الخطة الاستراتيجية للجامعة تعمل على 3 محاور هي: إتاحة تعليم جيد بمواصفات دولية لتخريج شخص مؤهل للاستحواذ على فرص العمل المحلية والدولية، دعم كبير للاقتصاد المصري، ريادة الأعمال، موضحًا أن الجامعة تضع أولوية لدعم ورعاية الطلاب المبدعين والمبتكرين فى كافة المجالات العلمية والرياضية والفنية والأدبية.

ومن ناحيته رحب الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة للتعليم والشئون الأكاديمية، بالطلاب الجدد في الجامعة المصرية اليابانية والتي أصبحت رائدة للتعليم والبحث العلمي ونموذج يحتذى به في جميع مؤسسات التعليم العالي في مصر.

إكساب الطالب مهارات متعددة

وأضاف، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالطالب وتضع شعار "الطلاب أولا " موضحًا أن الجامعة تهتم ببناء شخصية الطالب ليس من الناحية الأكاديمية فقط بل من جميع النواحي حيث تسعى لإكساب الطالب المهارات المختلفة مثل مهارات الاتصال والتواصل والبحث والتفكير المنطقي ومهارات رياضة ومهارات تعلم اللغات وذلك بهدف إعداد خريج مختلف عن جميع خريجي الجامعات الأخرى ولديه القدرة على المنافسة في سوق العمل.

وأكد أن الجامعة أعدت بيئة تعليم جادة وجذابة وممتعة لتكون تجربتهم فيها ثرية، خاصة وأنها حصلت منذ أيام على المركز الأول في تصنيف التايمز البريطاني للجامعات على مستوى الجامعات المصرية.

1050 طالبا التحق بالجامعة اليابانية



وعن احصائية القبول بالجامعة هذا العام، أوضح أن 2062 من الطلاب تقدموا للقبول بالجامعة، ونجح منهم فى الاختبارات 1345 طالب وطالبة وتقدم بالأوراق 1050 طالب وطالبة.