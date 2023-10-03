الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الأقصر.. حملة إزالات على الأراضى الزراعية ضد المخالفين

إزالة الأقصر
إزالة الأقصر

قام مجلس مدينة الأقصر، اليوم، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، بتنفيذ حالة إزالة تعد عبارة عن سور من الطوب الأبيض على ارتفاع حوالى ٢م وبمساحة حوالى ١٧٥م، على أرض زراعية بمنشأة العمارى بمنطقة حي المطار، وتمت الإزالة بمعدات المدينة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف. 

حملات مرورية مكثفة

شارك فى تنفيذ أعمال الإزالة سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبوعيش، ويوسف محمد علي رئيس حي المطار، والمهندسة نجلاء حسني الطاهر مدير الإدارة الزراعية ببندر الأقصر، والمهندس هاشم يوسف رئيس قسم حماية الأراضي. 

يأتي ذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المتابعة الميدانية والمرور الدائم لمواجهة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وحالات البناء المخالف وإزالتها فى المهد.

 

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رئيس مجلس مدينة الأقصر منشأة العماري رئيس حي المطار حماية الأراضي الزراعية المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر

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